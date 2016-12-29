Оптимизация структуры и штата ВЭБа завершится в 2017 году

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Оптимизация структуры и числа сотрудников Внешэкономбанка завершится в 2017 году, сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков.

"С точки зрения внутреннего устройства ВЭБа мы сделали немного, это предстоит только в 2017 году. В 2016 году мы в основном спасали ВЭБ, решали большие реструктуризационные задачи. И параллельно мы меняли ВЭБ, и это был первый маленький этап. Поэтому в 2017 году нам предстоит большой этап по его изменению", — сказал Горьков в интервью телеканалу "Россия 24".

"Конечно, будет оптимизация… Я не вижу задачи увольнения людей, я вижу задачу оптимизации структуры и численности… Где-то нужны новые люди, где-то сократим", — пояснил он, подчеркнув, что изменения в структуре направлены на повышение эффективности управления. Это касается операционного процесса, инвестиционной деятельности, IT-блока, в которых неизбежна оптимизация штата.

"С лета мы начали проект по объединению операционных функций. И эта функция предполагает, что если раньше у нас было задействовано 500 человек, то в централизованном решении нужно буквально 50. Конечно, в этой части у нас произойдут серьезные изменения, они закончатся в 2017 году", — сказал Горьков.

Решения по изменению структуры ВЭБа уже внедряются, в следующем году самые большие нововведения предстоят в инвестиционном блоке, который будет построен по технологии agile (гибкие методологии управления в компании — ред.), сообщил Горьков. "С января мы запускаем новую систему именно организационной структуры в инвестблоке. Остальные блоки уже изменены. Так что де-факто — это новый банк", — добавил Горьков.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2016 года освободил от должности главу ВЭБа Владимира Дмитриева, назначив вместо него выходца из Сбербанка Сергея Горькова. Дискуссии властей о спасении ВЭБа активизировались в ноябре 2015 года, когда выяснилось, что госкорпорация находится в преддефолтном состоянии.