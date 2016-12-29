НБУ: девальвация гривны не связана с национализацией Приватбанка

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Снижение курса украинской гривны к доллару на текущей неделе не связано с национализацией Приватбанка и оттоком из него депозитов, заявил зампред Национального банка Украины Олег Чурий.

"Девальвационное давление на курс гривны на этой неделе не связано с переходом ПАО КБ "Приватбанк" в государственную собственность. Утверждение, что отток депозитов из банка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности", — приводит слова Чурия пресс-служба Нацбанка. Курс доллара с начала недели вырос к гривне на 2,4%, следует из данных НБУ.

По словам представителя регулятора, на наличном валютном рынке продажа валюты населению продолжает превышать ее покупку.

"Фундаментальных предпосылок для колебания курса гривны пока нет — рыночные факторы пока являются благоприятными для валютного рынка. Продолжает поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохраняется благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", — добавил Чурий.

По его словам Нацбанк Украины готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны, "вызванных временными факторами", и имеет для этого достаточно инструментов.