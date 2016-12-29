В ТОР "Южная Якутия" войдут семь инвестпроектов

ГОРКИ, 29 дек — РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о создании территории опережающего развития "Южная Якутия", в которую войдут семь инвестпроектов.

"Я только что подписал еще одно постановление. Оно называется постановлением о создании территории опережающего развития "Южная Якутия". Это уже четырнадцатый ТОР на Дальнем Востоке. Надеюсь, также позволит привлечь дополнительно деньги, довольно значительные, в республику Якутия, запустит реализацию семи инвестпроектов", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства также сообщил, что подписал постановление, которое устанавливает порядок согласования с министерством по развитию Дальнего Востока инвестпрограмм, планов развития ведущих госкомпаний, что позволит избежать раскоординации действий и более адресно использовать инвестиционный ресурс компании с госучастием.

Еще одно распоряжение правительства касается изменений в программе развития всероссийского детского центра "Океан" на 2014-2020 годы.

Ранее на Дальнем Востоке было создано 13 ТОР: по одной в Якутии, Еврейской автономной области, на Камчатке и Чукотке, по две — в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском крае, и три — в Приморском крае.