Горьков назвал свое назначение на пост главы ВЭБа серьезным вызовом

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Назначение на пост главы Внешэкономбанка было серьезным вызовом, но результаты первого года работы принесли свои плоды: удалось принять новую стратегию развития госкорпорации, улучшить финансовый результат, решить вопросы ликвидности и прорваться на новые зарубежные рынки, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2016 года подписал указ об освобождении от должности главы ВЭБа Владимира Дмитриева, занимавшего этот пост почти 12 лет, и назначении вместо него выходца из Сбербанка Сергея Горькова. Дискуссии властей о спасении ВЭБа активизировались в ноябре 2015 года, когда выяснилось, что госкорпорация находится в преддефолтном состоянии и для погашения ее долгов до 2020 года нужно найти 1,3 триллиона рублей.

"Первое — я благодарен за доверие, которое мне было оказано руководством страны, потому что, да, действительно, для меня это был очень серьезный challenge (вызов — ред.). Поскольку ситуация, которая была, я не предполагал, что она такая — я думал, что она все-таки проще, чем казалась", — прокомментировал Горьков свое назначение на пост главы госкорпорации в интервью телеканалу "Россия 24".

"С другой стороны — хорошо, если бы я знал все, у меня возникли бы как у любого банкира, который оценивает риски в первую очередь — я бы начал думать в контексте риск-менеджмента и подумал бы лишний раз. Есть такое выражение "Смелость города берет", поэтому в таких реструктуризационных проектах нужна смелость, конечно", — добавил он.

Горьков доволен тем, что за период его руководства госкорпорацией удалось принять новую стратегию развития ВЭБа. "Она уникальна для Банка развития, не только для нас, но и банков развития в мире. Я доволен тем, что мы сделали результат лучше, чем мы ожидали. Я доволен, что мы в этом году решили вопросы ликвидности следующего года. Я доволен, что мы прорвались на ряд рынков, в том числе сейчас мы близки к тому, чтобы в следующем году прорваться и на арабские рынки", — отметил топ-менеджер.

Также Горьков напомнил, что ВЭБ и Японский банк международного сотрудничества (JBIC) в декабре подписали соглашение о привлечении в иенах порядка 1 миллиарда долларов под проекты на Дальнем Востоке.