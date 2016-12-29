Нефть торгуется разнонаправленно на данных API о росте запасов в США

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте нефтяных запасов в США, при этом внимание рынка по-прежнему приковано к реализации соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи, вступающего в силу с 1 января, свидетельствуют данные торгов.

Как соглашение о сокращении добычи нефти повлияет на ее цену? Цены на нефть значительно вырастут

Рост будет, но несущественный

Ничего не изменится Результаты

По состоянию на 12.33 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02% — до 56,98 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,37% — до 53,86 доллара за баррель. Между тем, трейдеры ждут продолжения малоактивных торгов в течение всей предновогодней недели.

На стоимость нефти оказывают данные API, которые указывают на то, что запасы нефти в США увеличились на 4,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 23 декабря. Опрошенные агентством Рейтер аналитики предполагали, что показатель снизится на 2,1 миллиона баррелей. Теперь инвесторы ждут официальной статистики минэнерго США об этом, которая будет опубликована позднее в четверг.

При этом поддерживает цены нефти ожидание выполнения долгожданного решения ОПЕК о сокращении ее добычи — котировки на этом фоне выросли с середины ноября на 25%, отмечает агентство Рейтер.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.