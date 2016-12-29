Россия сожалеет о задержках в работе по таможенному соглашению с Грузией

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва сожалеет по поводу задержки в работе по российско-грузинскому соглашению о таможенном мониторинге, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Эта неоправданная задержка вызывает большое сожаление. Практическая работа могла бы начаться уже год назад, когда на январской трехсторонней встрече в Швейцарии были практически полностью согласованы необходимые документы. Но грузинская сторона, к сожалению, до сих пор отказывается их подписать, ссылаясь на неясность механизма реализации соглашения на российской территории", — сказал Карасин РИА Новости.

По его словам, в Москве стараются, "насколько возможно, развеять сомнения Тбилиси и несколько раз через швейцарских посредников давали дополнительные разъяснения". "При этом пока остаются без ответа наши вопросы к грузинским партнерам: каким образом они намерены (и намерены ли?) выполнять собственные обязательства. А обязательства грузинской стороны по соглашению 2011 года весьма серьезные",- сообщил он.

"Очень рассчитываем, что благодаря "добрым услугам" Швейцарии удастся снять препятствия на пути реализации крайне нужного для региональной торговли соглашения. Возобновление диалога на экспертном уровне намечено на конец января будущего года", — добавил Карасин.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.