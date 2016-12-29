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Экономика

Россия сожалеет о задержках в работе по таможенному соглашению с Грузией

12:5429.12.2016
(обновлено: 12:57 29.12.2016)
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На международном автомобильном пункте пропуска. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Мазуркевич
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва сожалеет по поводу задержки в работе по российско-грузинскому соглашению о таможенном мониторинге, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Здание МИД России. Архивное фото
© РИА Новости. Виктор Толочко
Россия открыта к работе с Грузией по отмене виз, заявили в МИД

"Эта неоправданная задержка вызывает большое сожаление. Практическая работа могла бы начаться уже год назад, когда на январской трехсторонней встрече в Швейцарии были практически полностью согласованы необходимые документы. Но грузинская сторона, к сожалению, до сих пор отказывается их подписать, ссылаясь на неясность механизма реализации соглашения на российской территории", — сказал Карасин РИА Новости.

По его словам, в Москве стараются, "насколько возможно, развеять сомнения Тбилиси и несколько раз через швейцарских посредников давали дополнительные разъяснения". "При этом пока остаются без ответа наши вопросы к грузинским партнерам: каким образом они намерены (и намерены ли?) выполнять собственные обязательства. А обязательства грузинской стороны по соглашению 2011 года весьма серьезные",- сообщил он.

"Очень рассчитываем, что благодаря "добрым услугам" Швейцарии удастся снять препятствия на пути реализации крайне нужного для региональной торговли соглашения. Возобновление диалога на экспертном уровне намечено на конец января будущего года", — добавил Карасин.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

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Экономика
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • Алекс Котов
    Это может показаться неправдой но насколько мне известно никто из политических партий и гос.структур никогда специально и преднамеренно не разрабатывал и не принимал решений так если бы они основательно и целенаправленно вредили грузинам.более того известные события 080808 были частной возможной мгновенной в общей системе российской обороны реакцией на чрезвычайную ситуацию.Кавказские народы остаются для русских в доброжелательной политической перспективе.только очень глупый человек не знает а это нужно знать что непоправимый ущерб расспад и крах великого единства российских народов абсолютно не возможен внутри нации но неизбежен при пограничных окраинах государства.
    13:16
    29.12.2016
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