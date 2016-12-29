Многопрофильный аудит РАО начнется 16 января

Дело о мошенничестве в РАО (57)

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Члены авторского совета Российского авторского общества (РАО) начнут проводить многопрофильный независимый аудит 16 января 2017 года, рассказал новый гендиректор РАО Максим Дмитриев на пресс-конференции в четверг.

Минюст России зарегистрировал Дмитриева новым генеральным директором РАО вместо арестованного по подозрению в мошенничестве Сергея Федотова.

"Аудит мы делим на две части. Один – бухгалтерский, по хозяйственной части, а второй – по распределению авторских вознаграждений", — рассказал Дмитриев.

Он отметил, что по итогам всестороннего аудита планируется осуществить оптимизацию затрат РАО.

"В частности, на охрану РАО тратилось 4 миллиона рублей в месяц. Сегодня я заключил договор на 900 тысяч рублей, экономия почти в четыре раза", — привел пример Дмитриев.

Российское авторское общество — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами, в ней числятся более 25 тысяч членов.