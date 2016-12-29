Глава ВЭБа надеется на смягчение антироссийских санкций в 2017 году

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков надеется на смягчение антироссийских санкций в 2017 году, хотя ВЭБ готов к ситуации их сохранения.

"Санкции определяют только одно — мы обязаны в сроки платить платежи, мы это делаем, в сроки платим платежи на радость банкам зарубежным… Но мы по-другому не можем, потому что иначе мы допустим дефолт, дефолт — это очень серьезная ситуация… Мы будем выполнять обязательства в следующем году, будем надеяться, что санкции, может быть, изменятся в положительную сторону", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"

Однако, по его словам, банк готов к тому, что антироссийские санкции останутся в силе. "Мы к этому не готовимся, для нас это пусть будет сюрприз, мы готовимся к ситуации как раз санкций", — подчеркнул он.

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