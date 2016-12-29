Назначена дата проведения внеочередной конференции РАО

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Внеочередная конференция Российского авторского общества (РАО), на которой будут обсуждаться изменения в уставе общества, пройдет 28 апреля 2017 года, рассказал на пресс-конференции новый гендиректор РАО Максим Дмитриев.

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"На внеочередной конференции мы планируем обсудить изменение в уставе, а так же изменение правовой формы общества", — сказал Дмитриев.

По его словам, вопрос о правой форме РАО на сегодняшний день "практически снят": "это должна быть ассоциация, чтобы юридические лица могли принимать участие". Гендиректор также отметил, что в прежнем уставе были ограничены права авторов, которые "никак не могли влиять на деятельность организации". Новое руководство РАО, подчеркнул Дмитриев, хочет привести все в соответствие.

Российское авторское общество — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами, в ней числятся более 25 тысяч членов.