Суд запретил "Транснефти" прекращать транспортировку нефти "Роснефти"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы запретил "Транснефти" с 1 января 2017 года прекращать транспортировку нефти ПАО "НК Роснефть", говорится в определении суда.

"Суд наложил обеспечительные меры, направленные на защиту имущественных интересов ПАО "НК Роснефть", запретив ПАО "Транснефть" с 1 января 2017 года прекращать или сокращать транспортировку нефти", — говорится в решении. "Роснефть" до 25 января должна подать иск к "Транснефти", в противном случае обеспечительные меры будут отменены.

Согласно материалам дела, "Роснефть" обеспечивает оплату "Транснефти" услуг по транспортировке нефти на 2017 год. "В свою очередь в качестве встречного обеспечения со стороны ПАО "НК "Роснефть" гарантируется оплата оказываемых услуг в соответствии с условиями договора (спор о цене между сторонами отсутствует, услуги будут оплачиваться по регулируемым тарифам)", — говорится в документе арбитражного суда.

В определении суда указывается, что "Роснефть" предложила "Транснефти" привести текст договора о транспортировке нефти на 2017 год в соответствие с требованиями закона. "Транснефть", в свою очередь, сообщила о нецелесообразности разработки методики учета технологических потерь нефти по фактическому уровню и порядка компенсации грузоотправителям нефти. При этом "Транснефть" указала, что в случае несвоевременного подписания договоров на 2017 год она вправе отказать "Роснефти" в предоставлении услуг в январе 2017 года.

"Заявитель указывает на то, что возможный отказ ПАО НК "Роснефть" в предоставлении услуг в январе 2017 года в отсутствии заключенного договора деятельность по добыче, переработке и поставке нефти и нефтепродуктов находятся под угрозой остановки", — говорится в материалах дела. Истец отмечает, что ежедневно по системе магистральных нефтепроводов "Транснефти" обеспечивается транспортировка до 1,3 миллиона тонн нефти по договору с "Роснефтью".

"Прекращение оказания услуг по транспортировке со стороны "Транснефти" неминуемо повлечет остановку разработки большинства месторождений. Остановка разработки месторождений повлечет невосполнимый значительный имущественный ущерб как самой компании и ее работникам, так и государства (недополученные налоги, пошлины, дивиденды и прочее) и третьим лицам, вследствие возникновения острого дефицита на рынках нефти и нефтепродуктов", — отмечает "Роснефть".