Выплаты вкладчикам Банка на Красных Воротах и НКБ начнутся 18 января

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Выплаты вкладчикам Банка на Красных Воротах (БНКВ) и НКБ, у которых ЦБ РФ с 29 декабря отозвал лицензии, начнутся не позднее 18 января 2017 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"С учетом новогодних праздников выплаты начнутся не позднее 18 января 2017 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 11 января 2017 года", — говорится в сообщении.

ЦБ отмечал, что Банк на Красных Воротах проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. В связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

НКБ при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма по своевременному направлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Банк на Красных Воротах на 1 декабря 2016 года занимал 275-е место в банковской системе РФ, банк НКБ — 527-е место.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>