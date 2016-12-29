Выплаты вкладчикам Банка на Красных Воротах и НКБ начнутся 18 января

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Выплаты вкладчикам Банка на Красных Воротах (БНКВ) и НКБ, у которых ЦБ РФ с 29 декабря отозвал лицензии, начнутся не позднее 18 января 2017 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
ЦБ отмечал, что Банк на Красных Воротах проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. В связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.
По величине активов, согласно данным ЦБ, Банк на Красных Воротах на 1 декабря 2016 года занимал 275-е место в банковской системе РФ, банк НКБ — 527-е место.
О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>