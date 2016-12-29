Путин одобрил меры по стимулированию развития инфраструктуры ж/д транспорта

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стимулирование развития и обновления инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает, что ставки налога на имущество организаций, определяемые законами субъектов РФ в отношении железнодорожных путей общего пользования и являющихся их неотъемлемой технологической частью сооружений, не могут превышать в 2017 году 1%, в 2018–2019 годах — 1,3%, в 2020 году — 1,6%. Перечень относящегося к данным объектам имущества утверждается правительством РФ.

В отношении железнодорожных путей общего пользования и являющихся их неотъемлемой частью сооружений, которые впервые приняты на учет в качестве объектов основных средств, начиная с 1 января 2017 года, сумма налога в течение шести лет должна будет исчисляться с применением понижающего коэффициента: 0 — в первый год; 0,1 — во второй год; 0,2 — в третий год; 0,4 — в четвертый год; 0,6 — в пятый год; 0,8 — на шестой год.

Согласно действующей редакции НК, налоговые ставки, определяемые законами регионов в отношении железнодорожных путей общего пользования, не могут превышать в 2016 году 1,3%, в 2017 году — 1,6%, в 2018 году — 1,9%.