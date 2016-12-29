Центробанк ограничил действие лицензии "ВТБ Страхования" на ОСАГО

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Банк России приказом от 28 декабря ограничил страховую деятельность компании "ВТБ Страхование", связанную с ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.
Банк России объяснил свои действия неисполнением "ВТБ Страхованием" его предписания от 2 декабря. Для устранения выявленных нарушений установлен срок два месяца со дня вступления в силу приказа.
Кроме того, из-за отказа страхового и перестраховочного брокера "Мастер Сервис" от осуществления страховой брокерской деятельности Банк России приказом от 28 декабря отозвал у него лицензию на соответствующие виды деятельности.
Поясняется, что компания неоднократно в течение года не предоставляла в Банк России отчетность, установленную страховым законодательством и другими федеральными законами.