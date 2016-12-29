Внешняя торговля России: в надежде на рост и новые горизонты

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости/Прайм. Вероника Буклей, Янис Мадни. Россия в уходящем году, налаживая торговые связи, по-прежнему внимательно смотрела на Восток, но уже не только в сторону Китая, а и на Японию, открывала новых партнеров для создания зон свободной торговли даже с теми странами, с которыми это казалось невозможным в условиях взаимных санкций с Западом.

В 2016 году был продолжен курс на создание зон свободной торговли. Такой режим уже заработал с Вьетнамом, на очереди – Индия, Сингапур, Иран и Египет.

Все это дает надежду на то, что падение товарооборота России, который сокращается уже третий год подряд, будет преодолено уже в наступающем году. Тренд может быть поддержан и стабилизацией цен на углеводороды, налаживанием торговых связей с Турцией и другими странами.

Укрепляются надежды и на ослабление санкционного режима. Если новая американская администрация избранного президента Дональда Трампа пойдет по пути ослабления или снятия антироссийских санкций, Евросоюз может начать пересматривать и свою санкционную политику. На ситуацию могут повлиять и предстоящие выборы в двух крупнейших странах Евросоюза – президентские во Франции и парламентские в Германии.

Торговля в цифрах



В прошедшем году чиновники и эксперты неоднократно говорили о важности ухода от сырьевой модели экономики и поддержке несырьевого экспорта. Так, глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что РФ постепенно слезает с "нефтяной иглы".

Согласно расчетам Российского экспортного центра, в третьем квартале 2016 года несырьевой экспорт из РФ показал положительную динамику к аналогичному периоду прошлого года после снижения, которое наблюдалось в течение семи предшествующих кварталов. Показатель увеличился на 1,6%, до 27,7 миллиарда долларов.

В Минэкономразвития, подводя предварительные итоги года, отмечают, что в 2016 году несырьевой экспорт составит более половины российских поставок (54%, или 155 миллиардов долларов), в том числе несырьевой неэнергетический экспорт – порядка 35% или 100 миллиардов долларов. Физические объемы экспорта несырьевых неэнергетических товаров, как ожидается, вырастут более чем на 6%.

В перспективе, в 2025 году отечественные компании в рамках поручений правительства должны нарастить неэнергетический экспорт товаров не менее чем в два раза по сравнению с 2016 годом. Через 10-12 лет можно будет говорить уже о полном уходе от сырьевой иглы, полагает экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

© РИА Новости. Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Российский экспортный центр разработал перечень новых функций господдержки По итогам 2016 года, по оценке Минэкономразвития, российский экспорт в целом в физическом выражении вырастет на 1,5%. При этом в стоимостном выражении возможно снижение до 282 миллиардов долларов. В 2015 году экспорт из РФ составил 343,5 миллиарда долларов.

Что касается импорта, то в министерстве прогнозируют, что он будет сопоставим с 2015 годом и составит около 187-190 миллиардов долларов. По итогам января-октября 2016 года экспорт снизился на 21,4%, до 226,8 миллиарда долларов, а импорт – на 2,3%, до 147,1 миллиарда долларов.

Санкционный статус-кво

В 2016 году на пути взаимной торговли России и Европы по-прежнему стоял вопрос санкций. При этом голоса европейских противников взаимных ограничений и предпринимателей, непосредственно ощутивших на своем бизнесе их действия, стали звучать громче.

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Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Страны ЕС сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, затем были предприняты секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

Немецкий бизнес, который работает в России и в других странах Восточной Европы, призывал пересмотреть санкционную политику в отношении РФ, писал в ноябре 2016 году своей статье председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле. По его данным, особенно пострадали в результате санкций в ЕС страны Балтии, Польша и Германия. Так, немецкие производители потеряли в 2014-2015 годах 13,5 миллиарда евро, что соответствует потере 60 тысяч рабочих мест.

Итальянские предприниматели также неоднократно обращались к властям с просьбой если не снять, то облегчить санкционный режим. Например, представители бизнеса из области Марке обращались к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой приостановить действие антироссийских санкций ЕС. Депутат итальянского парламента от движения "Пять звезд" Паола Каринелли заявляла, что ее страна потеряла из-за них 7 миллиардов евро.

"ЕС остается ключевым торговым партнером России, и его доля в товарообороте России по итогам 2016 года составит около 43%. Снижение торговли преимущественно объясняется плохой конъюнктурой мировых рынков энергоресурсов, так как ЕС относится к числу основных рынков сбыта российских нефти, нефтепродуктов и природного газа", — сообщили РИА Новости в Минэкономразвития.

В министерстве отмечают, что сотрудничество России со странами Запада развивается и углубляется. "Так, из 28 стран-членов ЕС удалось разморозить межправительственный диалог с 18 странами. Таким образом, с 2/3 из общего числа стран членов ЕС происходит активизация сотрудничества", — отметили в МЭР.

Экономические санкции Евросоюза против России истекают в конце января 2017 года. По мнению постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова, Евросоюз начнет пересматривать санкционную политику, если новая американская администрация избранного президента Дональда Трампа пойдет по пути ослабления или снятия антироссийских санкций.

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Неослабевающая тяга к Востоку



В географии внешней торговли России в среднесрочной перспективе главным направлением сдвигов останется усиление позиций Китая, считают в Минэкономразвития. В министерстве ожидают ускоренное наращивание объёмов взаимных поставок (ежегодный прирост около 11%), при этом с российской стороны будет и дальше усиливаться топливно-сырьевая составляющая. По итогам 2016 года МЭР ожидает увеличения товарооборота с Китаем примерно на 4% — до 66,1 миллиарда долларов.

"Колебания удельного веса других важнейших партнеров будут определяться в первую очередь географической направленностью российских поставок топлива и сырья и изменчивостью соответствующих мировых цен, а также продолжительностью санкций и успехами в импортозамещении", — отметили в министерстве.

Кроме того, в текущем году наметилось сближение России и Японии. Падение взаимного товарооборота между двумя странами в 2015 году почти на 31% (до 21,3 миллиарда долларов) продемонстрировало, как отмечает министерство, важность перестройки модели экономического взаимодействия, а именно – необходимость перехода к комплексным долгосрочным инвестиционным проектам.

Одним из ключевых событий в этом направлении стал визит президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре, в ходе которого между двумя странами было подписано 68 документов, в том числе, в ТЭК, финансовой и банковской, сельскохозяйственной и фармацевтической отраслях, лесной и станкостроительной промышленности.

Минэкономразвития также отмечает, что по итогам года Турция остается важным партнером России и занимает восьмое место в топ-10 основных торговых партнеров РФ по объему товарооборота, с долей в нем более 3%. Товарооборот России с Турцией по итогам 2016 года снизится примерно на треть, что в большей степени связано со снижением цен на поставляемые энергоресурсы и в меньшей степени – ограничением ввоза из Турции отдельных видов продовольствия, считают в Минэкономразвития.

Перспективы ЕАЭС

В 2017 году, напротив, ожидается рост торговли с Турцией, что будет объясняться восстановлением экспортных цен на природный газ и нефть, а также постепенным снятием российских ограничительных мер на ввоз отдельных видов продуктов. В частности, с октября 2016 года Россия разрешила ввозить апельсины, мандарины, абрикосы, персики и сливы, которых в 2015 году было ввезено на сумму более 300 миллионов долларов.

В последние три года в российском товарообороте неуклонно растет доля стран ЕАЭС – с 8% в 2014 году до 9% по итогам 2016 года, сообщает Минэкономразвития – то есть примерно 42,5 миллиарда долларов. Структура торговли с этими странами стала более диверсифицированной. Так, например, в 2016 году увеличилась доля продовольственных товаров, химической продукции, металлов и металлических изделий, заметно снизилась доля топливно-энергетических товаров.

"На мой взгляд, всем странам Евразийского экономического союза выгодно то, что мы делаем в плане интеграции на пространстве этих государств", — говорил президент РФ Владимир Путин в декабре.

Кроме того, Россия продолжила свой курс по активной работе над созданием зон свободной торговли в формате Евразийского союза. После Вьетнама новых соглашений подписано пока не было, однако новые торговые договоренности уже не за горами.

Президенты стран ЕАЭС в конце декабря дали старт переговорам по подготовке соглашения о зоне свободной торговли объединения с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром.

По итогам визита Путина в Японию в декабре было объявлено о возможности создания ЗСТ и со Страной восходящего солнца. Кроме того, аналогичные слова звучали в отношении Израиля, Южной Кореи, Малайзии, Индонезии. Глава государства в течение года также говорил о возможности создания беспошлинной торговли между ЕАЭС и странами АСЕАН.

В течение года президент также неоднократно озвучивал идею создания Большого евразийского партнерства с участием стран ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и БРИКС – на основе сопряжения Евразийского союза и Экономического пояса Шелкового пути. По словам МЭР, российские и китайские эксперты этот проект уже одобрили и начали проработку. Путин рассчитывает, что проект будет реализован, а также допускает участие Евросоюза в этом процессе.