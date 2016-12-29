США
29.1229 декабря10:44МСК
USD60.67-0.19
EUR63.49-0.09
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Внешняя торговля России: в надежде на рост и новые горизонты

09:3629.12.2016
(обновлено: 09:55 29.12.2016)
02900
Денежные купюры России и США. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости/Прайм. Вероника Буклей, Янис Мадни. Россия в уходящем году, налаживая торговые связи, по-прежнему внимательно смотрела на Восток, но уже не только в сторону Китая, а и на Японию, открывала новых партнеров для создания зон свободной торговли даже с теми странами, с которыми это казалось невозможным в условиях взаимных санкций с Западом.

Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Путин: Россия сохраняет положительный баланс во внешней торговле
В 2016 году был продолжен курс на создание зон свободной торговли. Такой режим уже заработал с Вьетнамом, на очереди – Индия, Сингапур, Иран и Египет.

Все это дает надежду на то, что падение товарооборота России, который сокращается уже третий год подряд, будет преодолено уже в наступающем году. Тренд может быть поддержан и стабилизацией цен на углеводороды, налаживанием торговых связей с Турцией и другими странами.

Укрепляются надежды и на ослабление санкционного режима. Если новая американская администрация избранного президента Дональда Трампа пойдет по пути ослабления или снятия антироссийских санкций, Евросоюз может начать пересматривать и свою санкционную политику. На ситуацию могут повлиять и предстоящие выборы в двух крупнейших странах Евросоюза – президентские во Франции и парламентские в Германии.

Торговля в цифрах

В прошедшем году чиновники и эксперты неоднократно говорили о важности ухода от сырьевой модели экономики и поддержке несырьевого экспорта. Так, глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что РФ постепенно слезает с "нефтяной иглы".

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Кудрин рассказал, как должен измениться российский экспорт
Согласно расчетам Российского экспортного центра, в третьем квартале 2016 года несырьевой экспорт из РФ показал положительную динамику к аналогичному периоду прошлого года после снижения, которое наблюдалось в течение семи предшествующих кварталов. Показатель увеличился на 1,6%, до 27,7 миллиарда долларов.

В Минэкономразвития, подводя предварительные итоги года, отмечают, что в 2016 году несырьевой экспорт составит более половины российских поставок (54%, или 155 миллиардов долларов), в том числе несырьевой неэнергетический экспорт – порядка 35% или 100 миллиардов долларов. Физические объемы экспорта несырьевых неэнергетических товаров, как ожидается, вырастут более чем на 6%.

В перспективе, в 2025 году отечественные компании в рамках поручений правительства должны нарастить неэнергетический экспорт товаров не менее чем в два раза по сравнению с 2016 годом. Через 10-12 лет можно будет говорить уже о полном уходе от сырьевой иглы, полагает экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Российский экспортный центр разработал перечень новых функций господдержки
По итогам 2016 года, по оценке Минэкономразвития, российский экспорт в целом в физическом выражении вырастет на 1,5%. При этом в стоимостном выражении возможно снижение до 282 миллиардов долларов. В 2015 году экспорт из РФ составил 343,5 миллиарда долларов.

Что касается импорта, то в министерстве прогнозируют, что он будет сопоставим с 2015 годом и составит около 187-190 миллиардов долларов. По итогам января-октября 2016 года экспорт снизился на 21,4%, до 226,8 миллиарда долларов, а импорт – на 2,3%, до 147,1 миллиарда долларов.

Санкционный статус-кво

В 2016 году на пути взаимной торговли России и Европы по-прежнему стоял вопрос санкций. При этом голоса европейских противников взаимных ограничений и предпринимателей, непосредственно ощутивших на своем бизнесе их действия, стали звучать громче.

Сколько еще продлятся санкции ЕС в отношении России?
13520
Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Страны ЕС сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, затем были предприняты секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

Немецкий бизнес, который работает в России и в других странах Восточной Европы, призывал пересмотреть санкционную политику в отношении РФ, писал в ноябре 2016 году своей статье председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле. По его данным, особенно пострадали в результате санкций в ЕС страны Балтии, Польша и Германия. Так, немецкие производители потеряли в 2014-2015 годах 13,5 миллиарда евро, что соответствует потере 60 тысяч рабочих мест.

Итальянские предприниматели также неоднократно обращались к властям с просьбой если не снять, то облегчить санкционный режим. Например, представители бизнеса из области Марке обращались к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой приостановить действие антироссийских санкций ЕС. Депутат итальянского парламента от движения "Пять звезд" Паола Каринелли заявляла, что ее страна потеряла из-за них 7 миллиардов евро.

"ЕС остается ключевым торговым партнером России, и его доля в товарообороте России по итогам 2016 года составит около 43%. Снижение торговли преимущественно объясняется плохой конъюнктурой мировых рынков энергоресурсов, так как ЕС относится к числу основных рынков сбыта российских нефти, нефтепродуктов и природного газа", — сообщили РИА Новости в Минэкономразвития.

Глобус с политической картой мира. Архивное фото
© AP Photo/ Michael Sohn
Мир в Сирии и отмена санкций против России: чего ждут от 2017 года
В министерстве отмечают, что сотрудничество России со странами Запада развивается и углубляется. "Так, из 28 стран-членов ЕС удалось разморозить межправительственный диалог с 18 странами. Таким образом, с 2/3 из общего числа стран членов ЕС происходит активизация сотрудничества", — отметили в МЭР.

Экономические санкции Евросоюза против России истекают в конце января 2017 года. По мнению постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова, Евросоюз начнет пересматривать санкционную политику, если новая американская администрация избранного президента Дональда Трампа пойдет по пути ослабления или снятия антироссийских санкций.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Санкционный смотритель

Неослабевающая тяга к Востоку

В географии внешней торговли России в среднесрочной перспективе главным направлением сдвигов останется усиление позиций Китая, считают в Минэкономразвития. В министерстве ожидают ускоренное наращивание объёмов взаимных поставок (ежегодный прирост около 11%), при этом с российской стороны будет и дальше усиливаться топливно-сырьевая составляющая. По итогам 2016 года МЭР ожидает увеличения товарооборота с Китаем примерно на 4% — до 66,1 миллиарда долларов.

Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин назвал Китай главным партнером России
"Колебания удельного веса других важнейших партнеров будут определяться в первую очередь географической направленностью российских поставок топлива и сырья и изменчивостью соответствующих мировых цен, а также продолжительностью санкций и успехами в импортозамещении", — отметили в министерстве.

Кроме того, в текущем году наметилось сближение России и Японии. Падение взаимного товарооборота между двумя странами в 2015 году почти на 31% (до 21,3 миллиарда долларов) продемонстрировало, как отмечает министерство, важность перестройки модели экономического взаимодействия, а именно – необходимость перехода к комплексным долгосрочным инвестиционным проектам.

Одним из ключевых событий в этом направлении стал визит президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре, в ходе которого между двумя странами было подписано 68 документов, в том числе, в ТЭК, финансовой и банковской, сельскохозяйственной и фармацевтической отраслях, лесной и станкостроительной промышленности.

Впервые за 11 лет: Встреча Путина с премьер-министром Японии в Нагато
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Японию. 15 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президента России Владимир Путин в аэропорту Ямагути-Убе встречал министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Японию. 15 декабря 2016
© AFP 2016/ Koji Sasahara
Затем Владимир Путин направился в Нагато в резиденцию премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Утром 16 декабря Путину предстоит перелет оттуда в Токио, где переговоры на высшем уровне продолжатся в резиденции премьер-министра в формате рабочего завтрака.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в городе Нагато
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с Владимиром Путиным выразил надежду, что главе российского государства в ходе визита в Японию удастся насладиться природой и национальной кухней.
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Японию. 15 декабря 2016
© РИА Новости. Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
В начале встречи Абэ отметил, что рад принимать Путина в Нагато, учитывая, что Путин посетил Японию впервые за 11 лет.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 15 декабря 2016
© REUTERS/ Kazuhiro Nogi
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ожидании прибытия российского президента Владимира Путина.
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Японию. 15 декабря 2016
© РИА Новости. Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой Акиэ Абэ во время встречи в городе Нагато.
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Японию. 15 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Российский лидер поблагодарил японского премьера за предложение отдохнуть в источниках и в шутку заметил, что "лучше сильно не уставать".
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Японию. 15 декабря 2016
© Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Японии Синдзо Абэ за его усилия, благодаря которым в двусторонних отношениях наметился сдвиг, и выразил надежду, что двухдневные переговоры внесут вклад в развитие российско-японских связей.
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Японию. 15 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласились по поводу необходимости возобновления контактов двух стран по военной линии, в том числе, в формате "2+2" (главы МИД и министерств обороны), сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
/

Минэкономразвития также отмечает, что по итогам года Турция остается важным партнером России и занимает восьмое место в топ-10 основных торговых партнеров РФ по объему товарооборота, с долей в нем более 3%. Товарооборот России с Турцией по итогам 2016 года снизится примерно на треть, что в большей степени связано со снижением цен на поставляемые энергоресурсы и в меньшей степени – ограничением ввоза из Турции отдельных видов продовольствия, считают в Минэкономразвития.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Россия будет стремиться к развитию отношений с Турцией
В 2017 году, напротив, ожидается рост торговли с Турцией, что будет объясняться восстановлением экспортных цен на природный газ и нефть, а также постепенным снятием российских ограничительных мер на ввоз отдельных видов продуктов. В частности, с октября 2016 года Россия разрешила ввозить апельсины, мандарины, абрикосы, персики и сливы, которых в 2015 году было ввезено на сумму более 300 миллионов долларов.

Перспективы ЕАЭС

В последние три года в российском товарообороте неуклонно растет доля стран ЕАЭС – с 8% в 2014 году до 9% по итогам 2016 года, сообщает Минэкономразвития – то есть примерно 42,5 миллиарда долларов. Структура торговли с этими странами стала более диверсифицированной. Так, например, в 2016 году увеличилась доля продовольственных товаров, химической продукции, металлов и металлических изделий, заметно снизилась доля топливно-энергетических товаров.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Матвиенко: около 40 стран проявляют интерес к сотрудничеству с ЕАЭС
"На мой взгляд, всем странам Евразийского экономического союза выгодно то, что мы делаем в плане интеграции на пространстве этих государств", — говорил президент РФ Владимир Путин в декабре.

Кроме того, Россия продолжила свой курс по активной работе над созданием зон свободной торговли в формате Евразийского союза. После Вьетнама новых соглашений подписано пока не было, однако новые торговые договоренности уже не за горами.

Президенты стран ЕАЭС в конце декабря дали старт переговорам по подготовке соглашения о зоне свободной торговли объединения с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром.

Песков: таможенный кодекс ЕАЭС жизнеспособен, альтернативы ему нет
По итогам визита Путина в Японию в декабре было объявлено о возможности создания ЗСТ и со Страной восходящего солнца. Кроме того, аналогичные слова звучали в отношении Израиля, Южной Кореи, Малайзии, Индонезии. Глава государства в течение года также говорил о возможности создания беспошлинной торговли между ЕАЭС и странами АСЕАН.

В течение года президент также неоднократно озвучивал идею создания Большого евразийского партнерства с участием стран ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и БРИКС – на основе сопряжения Евразийского союза и Экономического пояса Шелкового пути. По словам МЭР, российские и китайские эксперты этот проект уже одобрили и начали проработку. Путин рассчитывает, что проект будет реализован, а также допускает участие Евросоюза в этом процессе.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.