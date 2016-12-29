Сахалин готовит план по совместному с Японией хозяйствованию на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 дек – РИА Новости. План действий по совместному с Японией хозяйствованию на Южных Курилах готовят власти Сахалина и министерство иностранных дел РФ, сообщает в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области.

"В ближайшее время документ, содержащий конкретные шаги, будет предложен японской стороне. Накануне (в среду) его детали обсуждались в ходе рабочей встречи губернатора Олега Кожемяко, члена Совета Федерации от Сахалинской области Дмитрия Мезенцева и заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова", — говорится в сообщении.

Некоторые инициативы уже разработаны и даже приняты. С Нового года между Россией и Японией будет упрощен визовый режим. Сейчас обсуждаются возможности свободного приграничного перемещения между соседствующими регионами — Сахалином и Хоккайдо. "Представляющие страны бизнес-структуры уже демонстрируют готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений. В ходе визита главы российского государства в Японию Сахалин заключил с иностранными партнерами ряд договоренностей", — сообщает пресс-служба.

Например, японская корпорация JGC ранее подтвердила намерения о строительстве на юге острова микрозавода по сжижению природного газа. Японская SojitsCorporation готова совместно с "Восточной горнорудной компанией" вкладывать средства в проекты по увеличению добычи угля на Сахалине. Mitsui и ChiodaCorporation помогут области разработать мастер-план по эффективному использованию природного газа.

В ходе недавней встречи в Токио главы Сахалина и Хоккайдо Олег Кожемяко и Харуми Такахаси договорились о продолжении совместной работы по восьми направлениям плана сотрудничества, который ранее предложила японская сторона. Он включает в себя развитие транспортной и портовой инфраструктуры, создание медицинских центров, расширение туристических связей, содействие в освоении российского Дальнего Востока, реализацию проектов в области энергетики и сельского хозяйства.

"На встрече в МИДе уточнен пакет предложений по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах. Обсуждены возможные шаги регионального правительства в поддержку договоренностей, ранее достигнутых главами России и Японии", — сообщает пресс-служба правительства.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ 15-16 декабря провели встречи в Нагато и Токио, приняв также участие в форуме "Японо-российский бизнес-диалог". Было объявлено о плане расширения экономического сотрудничества двух стран и начале переговоров об их совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.