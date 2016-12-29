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Экономика

Ъ: Росавиация и "Алмаз-Антей" завершили испытания нового ЦУП в Москве

04:2929.12.2016
(обновлено: 04:32 29.12.2016)
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Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Росавиация и концерн "Алмаз-Антей" завершили испытания нового центра управления полетами (ЦУП) в Москве, новая система организации воздушного движения уже одобрена и может начать свою работу в марте следующего года, пишет в четверг газета "Коммерсант".

Аэродром Чкаловский. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Герасимов
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Отмечается, что система "не имеет аналогов по сложности в РФ", а ее характеристики "соответствуют международным стандартам". Информацию о завершении испытаний с положительным результатом "Ъ" подтвердили в Росавиации и в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", в Минтрансе РФ пока на запрос газеты не ответили.

"Спустя четыре года Росавиация и концерн "Алмаз-Антей" завершили испытания нового центра управления полетами (ЦУП) в Москве. Новая система организации воздушного движения должна была заменить старую, установленную еще в 1981 году и выработавшую ресурс, но сделать это в срок — в 2013 году — не удалось. Теперь, после испытаний, ЦУП может начать работу в марте 2017 года", — говорится в материале.

Кроме того, планируется к осени 2017 года ввести и новую схему движения самолетов над Москвой, которая повысит пропускную способность на 50%.

По информации газеты, комиссия по эксплуатационным испытаниям новой автоматизированной системы организации воздушного движения над Москвой (АС ОрВД) признала ее "пригодной и готовой для штатной эксплуатации", акт утвердил гендиректор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Игорь Моисеенко. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, система оценивалась по самым разным параметрам, в том числе "проходила оценку надежности функционирования", в итоге АС ОрВД "испытания выдержала", результаты признаны положительными.

Сейчас, уточняет издание, основной системой, управляющей воздушным движением над Москвой, остается шведская "Теркас", запущенная еще в 1981 году. Ее программно-аппаратное решение рассчитано на 15 лет, ресурс исчерпан в 1996 году. По информации "Ъ", в 2015-2016 годах было четыре полных отказа системы, нагрузка ложилась на резервную систему, установленную в 2008 году.

Самолет в аэропорту Внуково. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Новая система, как пишет газета, включает в себя "выносные удаленные средства автоматизированного взаимодействия, установленные на 34 аэродромах московской зоны, в том числе на аэродромах госавиации". За счет этого "значительно упрощается обеспечение полетов государственной и гражданской авиации как в обычном режиме, так и при проверках боеготовности ВКС Минобороны". Переход на реальное управление воздушным движением в новом ЦУПе намечен на март 2017 года, а после адаптации диспетчеров к работе в строй будет введена и новая схема движения самолетов над Москвой. Ее предварительная дата — осень 2017 года.

Новый ЦУП московской воздушной зоны (56% всех полетов в РФ) должен контролировать 14 гражданских и 21 военный аэродром. К концу 2012 года на строительство и установку оборудования было затрачено около 1,5 миллиарда рублей. Изначально ЦУП должен был заработать еще в конце 2011 года, затем срок перенесли на конец 2013 года, затем — на декабрь 2014 и декабрь 2015 года.

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