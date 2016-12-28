Ставка RUONIA 27 декабря выросла до 10,36%

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 27 декабря, выросла на 0,11 процентного пункта и составила 10,36% годовых, свидетельствуют данные Банка России.

В расчете ставки учитывались сделки объемом 142,6 миллиарда рублей.

RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.

Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.