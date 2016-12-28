США
29.1229 декабря10:54МСК
USD60.67-0.19
EUR63.49-0.09
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

ФАС хочет запустить торговлю минудобрениями на бирже к осени 2017 года

12:0028.12.2016
(обновлено: 23:37 28.12.2016)
0170
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Цыганов
© РИА Новости. Илья Питалев

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует к осени 2017 года начать пробные торги минеральными удобрениями на бирже, полностью запустить механизм к концу следующего года, заявил в интервью РИА Новости замглавы ФАС Андрей Цыганов.

По его словам, осенью этого года ФАС начала обсуждение этого вопроса с участниками рынка. "Мы хотим выстроить схему торговли минеральными удобрениями через российские биржи или провести по крайней мере пробные торги к осеннему пику спроса 2017 года, когда формируются запасы на следующий год", — сказал он.

"Мы ожидаем, что механизм биржевых торгов будет запущен к концу 2017 года на российских биржевых площадках, с тем чтобы торги проводились регулярно. При этом я не говорю сейчас о том, какая биржа будет этим заниматься — та, которая предложит лучшие условия, та и будет заниматься. Может, Московская, может, Санкт-Петербургская, может, еще какая площадка подойдет", — рассказал Цыганов.

Сейчас цены на минеральные удобрения в России не растут, а в отдельных случаях торгуются по докризисным ценам, поэтому в условиях низкого рынка хорошо выстраивать эту инфраструктуру.

"На низком рынке очень хорошо выстраивать эту инфраструктуру. В случае повышения цен на мировом рынке, наши производители смогут изменить цены в нормальной системе организованных и апробированных биржевых торгов, одна из главных задач которых — уменьшить волатильность, неопределённость и держать рост цен в определенных рамках", — пояснил замглавы службы.

ОБЪЕМЫ И ВИДЫ

Собеседник агентства отметил, что российский и мировой опыт показывает, что для формирования определенных индикаторов на биржу достаточно вывести 7-15% от общего объема продаж товара. "Это те индикаторы, при которых мы можем сказать, что цена, которая формируется на бирже, является справедливой", — пояснил Цыганов.

По словам замглавы ФАС, сейчас производители удобрений находятся в постоянном контакте с представителями биржи, кроме того, в рамках биржевого комитета ФАС будет создан подкомитет по биржевой торговле минеральными удобрениями — он уже определит номенклатуру удобрений и перечень компаний, которые будут торговаться на бирже.

Между тем, в России для рынка калийные удобрения пока производит лишь один "Уралкалий". Однако это не должно стать преградой для торговли на бирже, уверен замруководителя ФАС. "Механизмы организации электронных торгов не позволят манипулировать ценами даже в том случае, если на бирже будет один продавец. Даже в случае одного продавца и множества покупателей, программные и технические средства, которыми биржа сейчас располагает, позволяют не допустить манипулирование ценами", — пояснил он.

"В перспективе мы видим, что и производитель калийных удобрений участвует в организации биржевой торговли, но мы не хотим искусственно подталкивать его к выходу на биржу. В любом случае решение будет приниматься компанией самостоятельно.. Кроме того, вполне возможно, что у нас будет не один производитель на рынке, а по крайней мере три, как только проекты по добыче калийного сырья в России заработают в полную силу. А если еще "Беларуськалий" выйдет на единый рынок Евразийского союза, то ситуация изменится кардинально", — заявил Цыганов.

В настоящее время калийные проекты в России разрабатывают такие гиганты отрасли, как "Еврохим" и "Акрон". В связи с конъюнктурой рынка запуск проектов неоднократно переносился.

Между тем, апатитовый концентрат, крупнейшим производителем которого в России является "Апатит" (входит в группу "Фосагро"), на биржу выводить не планируется. Методику ценообразования, которая рекомендована ФАС для хлористого калия, служба пока менять не планирует, однако не исключает, что развитие биржевой торговли приведет к такой необходимости.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 13.00 мск.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.