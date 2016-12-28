ФАС хочет запустить торговлю минудобрениями на бирже к осени 2017 года

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует к осени 2017 года начать пробные торги минеральными удобрениями на бирже, полностью запустить механизм к концу следующего года, заявил в интервью РИА Новости замглавы ФАС Андрей Цыганов.

По его словам, осенью этого года ФАС начала обсуждение этого вопроса с участниками рынка. "Мы хотим выстроить схему торговли минеральными удобрениями через российские биржи или провести по крайней мере пробные торги к осеннему пику спроса 2017 года, когда формируются запасы на следующий год", — сказал он.

"Мы ожидаем, что механизм биржевых торгов будет запущен к концу 2017 года на российских биржевых площадках, с тем чтобы торги проводились регулярно. При этом я не говорю сейчас о том, какая биржа будет этим заниматься — та, которая предложит лучшие условия, та и будет заниматься. Может, Московская, может, Санкт-Петербургская, может, еще какая площадка подойдет", — рассказал Цыганов.

Сейчас цены на минеральные удобрения в России не растут, а в отдельных случаях торгуются по докризисным ценам, поэтому в условиях низкого рынка хорошо выстраивать эту инфраструктуру.

"На низком рынке очень хорошо выстраивать эту инфраструктуру. В случае повышения цен на мировом рынке, наши производители смогут изменить цены в нормальной системе организованных и апробированных биржевых торгов, одна из главных задач которых — уменьшить волатильность, неопределённость и держать рост цен в определенных рамках", — пояснил замглавы службы.

ОБЪЕМЫ И ВИДЫ

Собеседник агентства отметил, что российский и мировой опыт показывает, что для формирования определенных индикаторов на биржу достаточно вывести 7-15% от общего объема продаж товара. "Это те индикаторы, при которых мы можем сказать, что цена, которая формируется на бирже, является справедливой", — пояснил Цыганов.

По словам замглавы ФАС, сейчас производители удобрений находятся в постоянном контакте с представителями биржи, кроме того, в рамках биржевого комитета ФАС будет создан подкомитет по биржевой торговле минеральными удобрениями — он уже определит номенклатуру удобрений и перечень компаний, которые будут торговаться на бирже.

Между тем, в России для рынка калийные удобрения пока производит лишь один "Уралкалий". Однако это не должно стать преградой для торговли на бирже, уверен замруководителя ФАС. "Механизмы организации электронных торгов не позволят манипулировать ценами даже в том случае, если на бирже будет один продавец. Даже в случае одного продавца и множества покупателей, программные и технические средства, которыми биржа сейчас располагает, позволяют не допустить манипулирование ценами", — пояснил он.

"В перспективе мы видим, что и производитель калийных удобрений участвует в организации биржевой торговли, но мы не хотим искусственно подталкивать его к выходу на биржу. В любом случае решение будет приниматься компанией самостоятельно.. Кроме того, вполне возможно, что у нас будет не один производитель на рынке, а по крайней мере три, как только проекты по добыче калийного сырья в России заработают в полную силу. А если еще "Беларуськалий" выйдет на единый рынок Евразийского союза, то ситуация изменится кардинально", — заявил Цыганов.

В настоящее время калийные проекты в России разрабатывают такие гиганты отрасли, как "Еврохим" и "Акрон". В связи с конъюнктурой рынка запуск проектов неоднократно переносился.

Между тем, апатитовый концентрат, крупнейшим производителем которого в России является "Апатит" (входит в группу "Фосагро"), на биржу выводить не планируется. Методику ценообразования, которая рекомендована ФАС для хлористого калия, служба пока менять не планирует, однако не исключает, что развитие биржевой торговли приведет к такой необходимости.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 13.00 мск.