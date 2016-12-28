Дорожный фонд Пензенской области в 2017 году вырастет на 10%

САРАТОВ, 28 дек – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Дорожный фонд Пензенской области на 2017 год составит 4,28 миллиарда рублей, что на 10,4% выше уровня текущего года, сообщило в среду областное правительство.

Президент РФ Владимир Путин в апреле на "прямой линии" предложил ужесточить контроль целевого использования средств региональных дорожных фондов. Он также заявил, что в регионах нужно переходить на контракты полного цикла при строительстве и ремонте дорог. После этого губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возложил на местных чиновников персональную ответственность за качество и сроки ремонта дорог в регионе.

"Ассигнования дорожного фонда региона на 2017 год запланированы в сумме 4,28 миллиарда рублей, что на 10,4% больше, чем в 2016 году… В 2017 году на дорогах области планируется выполнить ремонт и капитальный ремонт 321,4 километра автодорог регионального значения. Кроме того, будет проведена реконструкция 36,5 километра областных автодорог", — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что также в будущем году планируется проложить 26 километров дорог к сельским населенным пунктам по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" и отремонтировать 89,7 километра дорог по приоритетному направлению "Безопасные и качественные дороги" Пензенской агломерации, из них 55,4 километра по Пензе.

Согласно сообщению, в Пензенской области в текущем году за счет ассигнований дорожного фонда было построено и отремонтировано более 400 километров автодорог.