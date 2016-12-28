ФАС хочет упростить контроль за экспортом удобрений, купленных на бирже

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, выступая за организацию биржевых торгов минеральными удобрениями, предлагает упростить процедуру таможенного контроля при экспорте удобрений, купленных в ходе биржевых торгов, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ФАС Андрей Цыганов.

Он рассказал, что служба сейчас прорабатывает возможность организации биржевых торгов удобрениями в России с производителями, пробные торги могут начаться уже к осени. Виды удобрений к продаже на бирже пока не определены, однако ФАС считает правильным продавать там 7-15% от общего объема продаж каждого вида в России.

Говоря о возможности предоставления особых условий для участвующих в биржевых торгах минеральными удобрениями, Цыганов отметил, что у ФАС есть несколько идей в условиях современного правового регулирования, которые требуют дополнительных обсуждений.

"Например, для товаров, которые куплены на бирже, на территории РФ и за российские рубли, упростить таможенную процедуру по экспорту за пределы России или Таможенного союза. Можно сделать условия экспорта такого товара более привлекательными для участников рынка и, в том числе за счет этого, развивать систему биржевой торговли", — заявил он.

Кроме того, в качестве одного из важных элементов поддержки российских товаропроизводителей при биржевой торговли может рассматриваться и скидка от РЖД на их перевозку "Но, естественно, этот вопрос требует дополнительного изучения", — добавил Цыганов.

По данным ФТС, в 2015 году Россия экспортировала удобрений на сумму 8,85 миллиарда долларов. По данным Росстата, за 10 месяцев 2016 года РФ на экспорт вывезла азотных удобрений на сумму 1,79 миллиарда долларов, калийных — на 1,52 миллиарда долларов.

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