Фьючерсы на фондовые индексы США растут в преддверии новогодних каникул

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Фьючерсы на фондовые индексы США в среду демонстрируют положительную динамику на фоне затишья на рынке в преддверии новогодних каникул, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.12 мск фьючерс на индекс DJIA поднимался на 0,21%, до 19918 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 4976,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,25%, до 2266,75 пункта.

Торги в последнюю рабочую неделю уходящего года, как правило, проходят спокойно. Важных событий, способных повлиять на динамику рынков, ожидается мало. Поэтому инвесторы в США в среду продолжают отыгрывать позитивную статистику от аналитической компании Conference Board, опубликованную днем ранее.

По данным отчета компании, индекс доверия потребителей в США в декабре вырос до максимальной отметки с августа 2001 года в 113,7 пункта с пересмотренного ноябрьского показателя в 109,4 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя до 109 пунктов с первоначального индикатора ноября в 107,1 пункта.

На этом фоне инвесторы отмечают, что индекс Dow Jones в ходе торгов среды может вновь попытаться пробить вверх психологически важную отметку в 20000 пунктов, пишет агентство MarketWatch.

"Каждый день инвесторы надеются, что индекс Dow Jones пробьет отметку в 20000 пунктов, однако пока эти надежды еще не стали реальностью", — приводит агентство слова главного рыночного аналитика ThinkMarkets Наима Аслама (Naeem Aslam).