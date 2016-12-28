АИЖК выпустило первые однотраншевые ипотечные облигации на 2,1 млрд рублей

МОСКВА, 28 дек — РИА Недвижимость. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) выпустило первые однотраншевые ипотечные облигации на 2,1 миллиарда рублей в рамах "Фабрики ИЦБ" под залог ипотечного портфеля Банка жилищного финансирования, говорится в сообщении АИЖК.

Выпуск состоялся в рамках первой программы АИЖК на 30 миллиардов рублей, которую Центробанк РФ зарегистрировал 6 декабря 2016 года. Эмитентом выступила дочерняя компания АИЖК — ИА "Фабрика ИЦБ", напоминается в пресс-релизе.

Организатором пилотной сделки выступил Газпромбанк. Банк жилищного финансирования выступил оригинатором, сервисером и агентом по взысканию в сделке. АИЖК – резервным сервисером и солидарным поручителем по выпуску, указывается в сообщении.

"В случае наступления дефолта по закладным АИЖК их выкупит по номинальной стоимости. При этом портфель отличается очень низким средневзвешенным отношением суммы кредита к стоимости залога (LTV), который составляет 40,8%", — говорится в нем.

По выпуску установлен переменный купон, он определяется как процентные поступления по пулу за вычетом расходов по сделке, сообщается в пресс-релизе.