В Казахстане назначили нового главу Миннацэкономики

АСТАНА, 28 дек – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил новым главой министерства национальной экономики Тимура Сулейменова, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Сулейменов является членом коллегии Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике.
"Назначить Сулейменова Тимура Муратовича министром национальной экономики Республики Казахстан", — говорится в тексте указа.
Ранее возглавлявший министерство национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев указом президента освобожден от должности.