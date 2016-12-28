Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию дворца-театра "Останкино"

МОСКВА, 28 дек — РИА Недвижимость. Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции дворца-театра XVIII века в усадьбе Останкино и прилегающей к нему парковой зоны, говорится в сообщении ведомства.

Дворцово-парковый комплекс "Останкино" расположен северо-востоке Москвы рядом с Главным ботаническим садом Российской академии наук и ВДНХ. Одной из главных достопримечательностей комплекса является не имеющий аналогов деревянный дворец-театр. Останкинский дворец — практически единственное в России театральное здание XVIII века, сохранившее сцену, зрительный зал, гримерные комнаты и часть механизмов машинного отделения. Также комплекс известен кедровой рощей, воссозданной в 2003 году по первоначальным эскизам художников ХIX века.

"Строительные работы коснутся как старой, восточной, части паркового комплекса, так и его новой — западной – части. На старой территории реконструкции подвергнутся дворец-театр и "Кухонный флигель", а также занимающий большую часть участка исторический парк — Увеселительный сад, состоящий из Английского пейзажного и Французского регулярного садов", — говорится в пресс-релизе.

Проект предусматривает сохранение объемно-пространственной структуры сада в том виде, в котором она сохранилась к началу XIX века. Также будут выявлены и реставрированы первоначальные элементы парка-памятника, относящиеся к XVIII веку: в частности, будут восстановлены липовая аллея вдоль западной границы исторического парка и фрагментарно ограждающие территорию парка вал и ров. В местах пересечения вала с западной стороны парка запланировано устройство декоративных мостиков, по которым из Увеселительного сада можно будет пройти к хозяйственной части усадьбы, отмечается в сообщении.

В ходе реконструкции будет сохранен скульптурный комплекс — Аполлон в центре парадного двора и четырнадцать бюстов-герм на партере перед дворцом, а также восстановлены утраченные декоративные вазоны. На новой – западной — территории парка-усадьбы будут частично воссозданы в соответствии с историческими аналогами хозяйственные постройки: конный двор, состоящий из нескольких зданий и сооружений, кладовая, садовый флигель, а также Абрикосовая, Померанцевая и Маленькая виноградная оранжереи, говорится в материалах.