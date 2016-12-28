Сборы страховщиков ОСАГО в январе-ноябре выросли до 213,7 млрд рублей

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости/Прайм. Страховщики ОСАГО, по предварительным сведениям, в январе-ноябре 2016 года увеличили сбор премий по этому виду страхования на 9%, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, до 213,7 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Сумма выплат по страховым случаям в сегменте ОСАГО за этот период составила 147,8 миллиарда рублей, увеличившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составил 108 миллиардов рублей.

По итогам января-ноября 2016 года средняя выплата увеличилась на 41% и достигла 68,283 тысячи рублей, а средняя премия составила 6,03 тысячи рублей, увеличившись на 10%.

РСА также сообщил, что средняя выплата в ОСАГО в ноябре 2016 года выросла на 41% — до 83,479 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя премия снизилась на 1% и составила 6,09 тысячи рублей.