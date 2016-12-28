Биржи США в основном растут в ожидании Нового года

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые индексы США в среду преимущественно растут, поскольку инвесторы готовятся к Новому году, а также отыгрывают данные по потребительскому доверию в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,10% — до 19963,65 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,01%, до 5487,66 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,05%, до 2267,79 пункта.

В среду активность торгов на американских биржах слабая, поскольку инвесторы готовятся к предстоящим новогодним праздникам. По мере приближения конца года объем торгов значительно снижается, участники рынка закрывают свои позиции и стараются не открывать новых до начала 2017 года.

В то же время, участники торгов отыгрывают внутреннюю статистику. Так, во вторник была опубликована статистика по потребительскому доверию в США за декабрь от аналитической компании Conference Board. Индикатор в отчетном месяце вырос до максимальной отметки с августа 2001 года в 113,7 пункта с пересмотренного ноябрьского показателя в 109,4 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя лишь до 109 пунктов с первоначального индикатора ноября в 107,1 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в декабре вырос до 105,5 пункта с пересмотренного показателя ноября в 94,4 пункта. Первоначальный показатель октября составлял 91,7 пункта. Индекс экономических условий составил в отчетном месяце 126,1 пункта против пересмотренного ноябрьского показателя в 132 пункта. Первоначальный уровень октября составлял 130,3 пункта.