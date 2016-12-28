Совет директоров "Лукойла" 13 января обсудит задачи на 2017 год

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Совет директоров "Лукойла" на заседании 13 января планирует рассмотреть предварительные итоги деятельности компании в 2016 году, задачи на 2017 год и ближайшую перспективу, а также определить приоритетные направления деятельности компании, говорится в сообщении НК.

Кроме того, совет директоров обсудит конкурентный анализ данных по показателям деятельности компании за последние годы и мероприятия по улучшению показателей деятельности в области разработки сланцевых формаций в РФ.

"Лукойл" — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на ее долю приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.