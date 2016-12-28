Воровство пин-кодов через банкоматы уходит в прошлое, заявили в Сбербанке

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Воровство в банкоматах РФ с помощью скимминга уходит в прошлое, сказал журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Скимминг — вид мошенничества, который позволяет получить информацию о пин-кодах карт через банкоматы.

"Был такой вид (мошенничества), как скимминг. Мы уже говорим в прошедшем времени, хотя редко-редко он встречается — по крайней мере, на банкоматах других банков", — сказал Кузнецов.

Осенью в ходе международного инвестиционного форума в Сочи он отмечал, что еще полтора года назад скимминг был большой головной болью для банков. Ситуацию спасло принятие поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих до шести лет лишения свободы за этот вид преступления.

Сбербанк в 2017 году намерен полностью защитить свои системы с помощью фрод-мониторинга, сообщил Кузнецов. "Мы особо сегодня заботимся о наших клиентах и создали серию меток для того, чтобы мы фиксировали все, что происходит с клиентами. Это специальная система фрод-мониторинга, она тоже сегодня запущена. Эта самообучаемая система, на наш взгляд, эффективно работает" — сказал зампред Сбербанка.

"В первой половине 2017 года у нас в рамках системы фрод-мониторинга полностью завершатся все наши работы, и у нас фактически 360 (градусов — ред.) по всем направлениям нашей работы (будет покрыто — ред.)", — отметил он.

"В колл-центрах мы тоже устанавливаем системы фрод-мониторинга. Это такие автоматизированные "подсказки", которые позволяют выявлять фрод на уровне даже колл-центрах", — добавил Кузнецов.