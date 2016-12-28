В Кабардино-Балкарии долги за электроэнергию превысили 3,6 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Долги за электроэнергию в системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Кабардино-Балкарии превысили 3,6 миллиарда рублей, из них более 80% приходится на предприятия в стадии банкротства, сообщил глава региона Юрий Коков.

"Состояние платежей за энергоресурсы в ЖКХ, прежде всего на теплоснабжающих предприятиях, остается сложным. Сумма задолженности на 1 ноября 2016 года составила более 3,6 миллиарда рублей. Более 80% этой суммы – долги предприятий, управление которыми осуществляется в рамках законодательства о несостоятельности (банкротстве)", — приводят власти КБР слова Кокова на совещании в Нальчике.

Крупнейшим потребителем и должником за электроэнергию в республике остается находящийся в процессе банкротства "Водоканал" Нальчика, неплатежи которого составили 343,6 миллиона рублей, в том числе текущая задолженность — 108 миллионов рублей.

"Коков назвал недопустимым подобное отношение к делу. Правительству республики предложено жестко поставить вопрос об ответственности должностных лиц министерства строительства и ЖКХ, руководителей муниципальных образований, курирующих данное направление работы", — отмечают республиканские власти.

По их данным, в Кабардино-Балкарии удалось обеспечить стопроцентную оплату текущего потребления электроэнергии и природного газа организациями, финансируемыми из регионального и местного бюджетов. Кроме того, за 10 месяцев оплата потребленной электроэнергии сетевыми организациями республики составила 96,8%, что на 16,3% выше показателя 2015 года. В семи из тринадцати муниципальных районов и городских округов регистрируется рост уровня платежей населения за газ.