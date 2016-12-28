"Русгидро" определила новую оргструктуруок

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Совет директоров "Русгидро" одобрил новую организационную структуру, предполагающую создание дивизиона Дальний Восток, говорится в сообщении компании.

Как поясняется в сообщении, изменение оргструктуры связано с интеграцией исполнительного аппарата дальневосточной "дочки" "Русгидро" — "РАО ЭС Востока" и материнской компании.

"В рамках интеграции предполагается применять функциональный подход: в части общих функций провести интеграцию части персонала "РАО ЭС Востока" в профильные функциональные подразделения "Русгидро", в части обособленных региональных функций предлагается создать в исполнительном аппарате "Русгидро" подразделение – дивизион Дальний Восток", — говорится в сообщении.

Уточняется, что интеграция исполнительного аппарата "РАО ЭС Востока" в "Русгидро" позволит сократить административные издержки в части затрат на исполнительный аппарат "РАО ЭС Востока, а в части затрат дочерних обществ "РАО ЭС Востока" сократит затраты по договорам на управление.

В ноябре член правления "РАО ЭС Востока" Алексей Каплун рассказывал журналистам, что "Русгидро" и "РАО ЭС Востока" обсуждают объединение исполнительных аппаратов компаний. По его словам, завершить объединение планируется в первой половине 2017 года. Он подтвердил, что при этом "РАО ЭС Востока" не перестанет существовать как юрлицо, в нем по-прежнему сохранятся активы, пакеты акций, недвижимость, "но будет управляться просто "Русгидро".

В октябре газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что "Русгидро" начинает интеграцию дальневосточной "дочки" — "РАО ЭС Востока" — в свою структуру. Замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко позднее пояснял, что речь идет об изменении внутренней системы управления. При этом "РАО ЭС Востока", по его словам, сохранится как юридическое лицо.