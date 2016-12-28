Moody's понизило рейтинг Toshiba

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг группы компаний и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента японской Toshiba Corp. до уровня Caa1 с B3 в связи с негативными последствиями, которые может оказать на компанию сделка ее "дочки" Westinghouse Electric Co. с CB&I Stone & Webster, говорится в релизе агентства.

Агентство также поместило корпоративный рейтинг группы компаний и долгосрочный рейтинг необеспеченной задолженности эмитента Toshiba в список на пересмотр с возможным последующим понижением.

"Понижение рейтингов Toshiba в основном отражает усиление опасений Moody's по поводу устойчивости краткосрочной ликвидности компании Toshiba, а также существенной и быстрой эрозии базы ее собственных средств", — приводятся в релизе слова старшего аналитика Moody's Масако Кувахары (Masako Kuwahara).

Сделка по покупке Westinghouse Electric активов CB&I Stone & Webster в сфере строительства АЭС и интегрированных услуг по их обслуживанию была завершена в декабре 2015 года. Ожидалось, что разница между стоимостью покупки активов и их балансовой стоимостью может составить 87 миллионов долларов.

Однако во вторник Toshiba сообщила, что показатель может достичь нескольких сотен миллиардов иен (несколько миллиардов долларов). Компания отметила, что это негативно повлияет на ее финансовые результаты.

Toshiba Corporation — японский производитель электроники и электротехники. Работает в различных сферах, в том числе в сфере энергетики, инфраструктурных проектов, электроники и промышленного производства. Компания основана в 1875 году.