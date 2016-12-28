Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,42%

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 27 декабря составил 12,159 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,42%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 39,29% с 39,45% в предыдущий день.

Президент РФ Владимир Путин в конце октября заявил, что недостаточная заполненность ПХГ на Украине вызывает опасения у России. Глава Минэнерго РФ Александр Новак также неоднократно заявлял, что Россия видит риски для транзита газа зимой через Украину, так как Украина закачала в ПХГ гораздо меньше газа, чем требуется по нормативам. "Нафтогаз" считает объемы газа, доступные Украине, достаточными для надежного обеспечения украинских потребителей газом в течение всего отопительного сезона, сообщила компания 16 декабря.

Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года. При этом Украина продолжает закупать транзитный газ в ЕС. В ноябре 2016 года "Нафтогаз" заявил, что готов возобновить закупки газа из РФ на условиях предыдущих "зимних пакетов".

Россия, Украина и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и на Украину. Новак по итогам переговоров сообщил, что Россия и Украина не имеют разногласий по цене газа в четвертом квартале, по действующему контракту российский газ дешевле, чем на спотовых рынках.

Однако "Нафтогаз" сообщил, что стороны не договорились о возобновлении поставок газа, Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати". РФ, Украина и ЕК решили продолжить контакты по газовым вопросам. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев 15 декабря заявил, что компания, скорее всего, до конца зимы не будет покупать газ у "Газпрома".