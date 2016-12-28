Золото торгуется на двухнедельных максимумах перед новогодними праздниками

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Цена золота растет в среду, достигая максимальных отметок с 14 декабря, в преддверии новогодних праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.55 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 5,50 доллара, или на 0,48% — до 1144,30 долларов за тройскую унцию, что является максимальным уровнем с 14 декабря. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,15% — до 15,97 доллара за унцию.

Объем торгов на рынке остается низким после католического Рождества и в преддверии Нового года. По словам старшего аналитика Kitco Metals Джима Викоффа (Jim Wyckoff), после снижения цен на золото на прошлой неделе, инвесторы фиксируют прибыль, что привело к удорожанию драгметалла, пишет агентство MarketWatch.