CNN узнал, когда США объявят о мерах против РФ за "вмешательство в выборы"

ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Президент США Барак Обама намерен в четверг объявить о новых санкциях против России из-за якобы причастности Москвы к кибератакам. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников из администрации.

Речь идет о расширении санкций и мерах дипломатического характера.

Помимо это, отмечает телеканал, планируются некие "тайные меры", о которых общественности объявлено не будет.

CNN также упоминает о возможных санкциях в отношении лиц, связанных с "российской кампанией по дезинформации", которые якобы использовали материалы со взломанного сервера Демократической партии США.

В октябре американские спецслужбы заявили, что за хакерскими атаками в период президентской гонки стояли киберпреступники из России. Однако никаких доказательств причастности России к взломам с целью повлиять на результат американских выборов предъявлено не было.

В Кремле обвинения опровергли и назвали бездоказательными. Позже Белый дом признал, что в день выборов президента США никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс, в свою очередь, потребовал от спецслужб ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".