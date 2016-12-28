CNN узнал, когда США объявят о мерах против РФ за "вмешательство в выборы"

ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Президент США Барак Обама намерен в четверг объявить о новых санкциях против России из-за якобы причастности Москвы к кибератакам. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников из администрации.
Помимо это, отмечает телеканал, планируются некие "тайные меры", о которых общественности объявлено не будет.
CNN также упоминает о возможных санкциях в отношении лиц, связанных с "российской кампанией по дезинформации", которые якобы использовали материалы со взломанного сервера Демократической партии США.
В октябре американские спецслужбы заявили, что за хакерскими атаками в период президентской гонки стояли киберпреступники из России. Однако никаких доказательств причастности России к взломам с целью повлиять на результат американских выборов предъявлено не было.