МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Совет директоров "Русгидро" одобрил форвардные контракты с ВТБ в рамках сделки по привлечению от банка 55 миллиардов рублей для решения долговых проблем дальневосточной "дочки" "Русгидро" "РАО ЭС Востока", говорится в сообщении компании.

"Совет директоров одобрил сделку беспоставочный форвард на акции, совершаемую между "Русгидро" и банк ВТБ путем заключения двух договоров в отношении 40 миллиардов дополнительных обыкновенных бездокументарных акций "Русгидро" и 15 миллиардов обыкновенных бездокументарных акций "Русгидро", принадлежащих компаниям, входящим в группу "Русгидро" (АО "Гидроинвест" и ООО "ЭЗОП")", — говорится в сообщении.

В ноябре "Русгидро" сообщала, что совет директоров компании одобрил допэмиссию в пользу ВТБ на 40 миллиардов рублей и продажу банку казначейских акций за 15 миллиардов рублей. Пояснялось, что структура сделки предполагает заключение беспоставочного форварда на акции "Русгидро" сроком на 5 лет.

По условиям контракта при продаже банком акций компании и/или при истечении срока контракта "Русгидро" возместит ВТБ разницу между ценой покупки акций и ценой продажи, если она будет отрицательной. Если цена акций при продаже будет выше, банк возместит эту разницу компании. Условия расчетного форварда еще подлежат определению советом директоров компании.

Передача денег "РАО ЭС Востока" предполагалось осуществлять по договорам целевых внутригрупповых займов, в том числе с возможностью их погашения полностью или частично за счет средств, направляемых в оплату уставных капиталов при проведении допэмиссий акций в пользу "Русгидро". Как сообщает "Русгидро" в среду, эта схема передачи денег дальневосточному холдингу также одобрена советом директоров.

Займы от "Русгидро" "РАО ЭС Востока" и ее "дочкам" на сумму до 55 миллиардов рублей будут предоставляться на пять лет с даты заключения договора займа. До этого средства могут размещаться на депозитах Сбербанка, Газпромбанка или ВТБ по наилучшей из предложенных котировок.