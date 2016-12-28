"Новатэк" в рамках buy back с 19 по 23 декабря выкупил 48 тысяч акций

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. "Новатэк" в рамках обратного выкупа акций (buy back) с 19 по 23 декабря выкупил 48 тысяч обыкновенных акций, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, говорится в сообщении компании.

"Новатэк" объявляет, что в соответствии с программой выкупа ценных бумаг компании, объявленной 7 июня 2012 года, в период с 19 по 23 декабря 2016 года 48 тысяч обыкновенных акций (в том числе в форме глобальных депозитарных расписок) были приобретены на открытом рынке", — отмечает компания.

Совет директоров "Новатэка" 7 июня 2012 года одобрил программу приобретения обыкновенных акций "Новатэка" или глобальных депозитарных расписок (GDR) — одна GDR представляет 10 акций — на общую сумму до 600 миллионов долларов со сроком действия один год.

Программа предусматривает возможность продления срока выкупа решением правления компании. В середине мая текущего года buy back в очередной раз был продлен — до 7 июня 2017 года.

Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат "Новатэку", через брокера приобретает GDR на Лондонской фондовой бирже или обыкновенные акции компании на Московской бирже по рыночным ценам на момент приобретения.

Уставный капитал компании поделен на 3,036 миллиарда обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.

Volga Group Геннадия Тимченко владеет 23,4% акций "Новатэка", французская Total — 18,9%. "Газпрому" принадлежит 9,99% компании. Согласно последним публичным данным, на конец апреля 2012 года под контролем главы "Новатэка" Леонида Михельсона находилось 24,75% акций.