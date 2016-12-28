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Экономика

Аналитики ожидают умеренного повышения российских фондовых индексов

12:0028.12.2016
(обновлено: 22:46 28.12.2016)
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Биржевые сводки. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в 2017 году умеренного повышения российских фондовых индексов и ослабления рубля к доллару и евро на фоне стабилизации рынка нефти около ключевого уровня 55 долларов за баррель сорта Brent, свидетельствуют данные опроса, проведенного "РИА Новости".

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индексы ММВБ и РТС в следующем году повысятся на 7% и на 5% соответственно. Цена на нефть марки Brent останется около отметки 55 долларов за баррель, а на золото — около уровня 1130 долларов за унцию; инфляция в РФ составит 5%, полагают эксперты.

Курс евро к доллару, по их оценкам, сползет на 2,5 цента, до 1,025 доллара за единицу европейской валюты. Денежная единица РФ при этом ослабеет по итогам года к доллару на 2,5 рубля и на 2,3 рубля к евро, считают аналитики.

США vs Китай

Виктор Веселов из банка "Глобэкс" считает, что 2017 год пройдет под знаком доллара.

"Дешевая китайская валюта делает товары Поднебесной более конкурентными во всем мире. Поэтому экономическая политика избранного президента США будет направлена на развитие экономической инфраструктуры Америки, что предполагает создание большого числа рабочих мест. Также увеличение ставки ФРС приведет к перетоку мирового капитала в США", — поясняет он.

Деньги. Архивное фото
© Fotolia/ Kkolosov
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Спекулянты также по-прежнему весьма благодушно относятся к риску ужесточения политики ФРС, ожидая всего два повышения ключевой ставки на 0,25 п.п. в течение года, отмечает Александр Головцов из ФК "Уралсиб". Тогда как базовая инфляция и безработица в США уже практически достигли целевых уровней, при которых ставка Fed Funds должна быть ближе к 3% годовых вместо нынешних 0,63%, добавляет он.

Предвыборная программа Дональда Трампа, нацеленная на стимулирование промышленности и инвестиций и оцениваемая в 4 триллиона долларов в ближайшие 10 лет, затянет текущий экономический цикл в США – риски рецессии отодвигаются, скорее, на 2018 год, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. А рост ВВП США в 2017 году составит 1,7%, чуть выше, чем в 2016 году, добавляет он.

"Однако мы ожидаем небольшое замедление темпов роста ВВП еврозоны и нормализацию инфляционного фона при умеренном замедлении Китая, — последнее будет сопровождаться девальвацией юаня и усилением оттока капитала", — говорит аналитик.

На настроения инвесторов будут влиять действия Народного банка (ЦБ) Китая, который с начала сворачивания ультрамягкой денежно-кредитной политики ФРС активно тратит золотовалютные резервы для поддержания стабильность курса юаня относительно доллара, замечает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA.

Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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"Дело в том, что девальвация китайской валюты может вызвать распродажу на рынке акций и уход инвесторов из рискованных активов", — поясняет он.

Поддержка нефти

Начиная с апреля рынок будет ожидать реального сокращения предложения сырой нефти, о чем договорились основные нефтедобывающие страны в конце 2016 года, считает Егоров.

Но если станет понятно, что квоты не соблюдаются, а благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти способствует росту добычи сланцевой нефти в США, вновь могут возникнуть опасения переизбытка производства этого сырья, предупреждает он.

Договоренности об ограничении добычи в среднесрочной перспективе будут удерживать цены на нефть Brent от сползания ниже 50 долларов за баррель, оценивает Анастасия Соснова из банка "Российский капитал". Более того, она даже видит потенциал для роста нефтяных котировок к концу 2017 года до 60-65 долларов за баррель.

Движение индексов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Астафьев
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Индекс ММВБ достиг 14 декабря своего исторического максимума — 2258,1 пункта. Затем он несколько снизился, и по итогам последней торговой сессии, 27 декабря, достиг уровня 2189,43 пункта.

Сам факт достижения максимумов по биржевым индексам в РФ не должен пугать, считает Василий Карпунин из компании "БКС Эксперт".

"Если посмотреть на российский индекс РТС, который номинирован в долларах, то ему до максимумов 2008 года еще расти более 120%. Так что в долларах наш рынок оценен очень далеко от своих максимальных значений. К примеру, в США "бычий" тренд продолжается уже восьмой год подряд – обновление максимумов по индексу S&P500 сейчас обычное будничное событие", — комментирует он.

В 2017 году российский рынок акций сохраняет фундаментальный потенциал для роста, связанный как с восстановлением цен на нефть, так и с положительной переоценкой рынка в условиях ожидаемого притока капитала нерезидентов и стабилизацией в экономике, считает Локтюхов.

"Фундаментально обоснованный уровень по индексу ММВБ, согласно нашим моделям, составляет 2760 пунктов по индексу ММВБ. Однако учитывая большую неопределенность в 2017 году, связанную как с "фактором Трампа", так и Европой (Brexit, выборы), мы устанавливаем более консервативный ориентир движения индекса ММВБ, — 2570 пунктов", — прогнозирует эксперт.

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов на съезде РСПП в Москве. 19 декабря 2016
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" дает ориентир по индексу ММВБ в диапазоне 2200-2240 пунктов.

"В наступающем году ожидается легкое оживление потребительского спроса, положительные изменения в сфере кредитования, в особенности ипотечного кредитования. Поэтому на фондовом рынке с учетом низкой базы мы предполагаем рост интереса инвесторов к акциям компаний потребительского и банковского секторов, а также к акциям девелоперов", — уточняет Соснова.

В итоге, за счет роста спроса на акции несырьевых компаний, индекс ММВБ, согласно ее расчетам, может подняться к концу 2017 года до отметки в 2500 пунктов.

Рубль созрел для коррекции вниз

Цена российских активов и валюты по-прежнему в значительной степени будет зависеть от конъюнктуры сырьевых рынков, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Вопрос с потенциальным смягчением санкционного режима, в том число после итогов президентских выборов в США, остается открытым. Только потенциальный эффект от этого смягчения может оказаться кратковременным", — добавляет он.

Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
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"Значительную поддержку рублю будет оказывать решение стран ОПЕК сократить дневную добычу на 1,2 миллиона баррелей в день и решение стран, не входящих в ОПЕК, сократить добычу на 0,6 миллиона баррелей в день, половину этого сокращения обеспечивает Россия. При условии выполнения этих договоренностей вполне возможно значительное усиление рубля до 55 рублей за доллар", — полагают в ФГ "Калита-Финанс".

С другой стороны, несмотря на вполне вероятный рост стоимости нефти в 2017 году, ЦБ РФ будет поддерживать заниженный курс национальной валюты, в рамках 61-66 рубля за доллар, восполняя тем самым часть дефицита бюджета, не исключают аналитики

Курс доллара большую часть года будет находиться в диапазоне 60-65 рублей, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "По мере смягчения денежно-кредитной политики в России (я жду к концу года ключевую ставку на уроне 8% годовых) и роста ставок в США пара доллар-рубль будет стремиться к верхней границе указанного диапазона", — уточнил он.

Охлаждение текущих настроений до более или менее сбалансированного уровня относительно курса рубля способно привести к значительному ослаблению российской валюты даже при сравнительно стабильной нефти, считает Головцов. "Более того, стоимость барреля в 2017 году имеет заметно больше шансов упасть, чем вырасти", — добавил он.

Интересный идеи

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Аналитики Промсвязьбанка по-прежнему отдают предпочтение акциям компаний, которые продолжат генерировать высокую рентабельность EBITDA/ROAE и обладают положительными ожидаемыми темпами роста финансовых показателей в ближайшие пять лет.

"Важным критерием для нас является высокое качество корпоративного управления, регулярная выплата дивидендов, высокая ликвидность акций и некритичная долговая нагрузка. Из ключевых ликвидных бумаг это Сбербанк, "Аэрофлот", "Лукойл", "Норникель", — поясняет Локтюхов.

Еще одной идеей, на которую эксперт обращает внимание инвесторов и которая не до конца отыграна рынком, является дивидендная, где выделяются электроэнергетика (ФСК ЕЭС, "Россети"), строительный сектор (ЛСР), телекомы (МТС, "Мегафон").

При этом он особо выделяет акции "Газпрома", отстающие от рынка и способные при реализации госдирективы по выплате 50% дивидендов предложить инвесторам двузначную доходность в 2017-2018 годах. Более того, "Газпром" может стать одним из бенефициаров 2017 года при снятии или ослаблении западных санкций, добавляет Локтюхов.

Помимо ФСК ЕЭС и ряда МРСК, в электрогенерирующем сегменте продолжить рост могут акции "Интер РАО", на текущих уровнях привлекательны к покупке также бумаги "Юнипро", считает Анна Бодрова из "Альпари".

Стенд Роснефти
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Также, на ее взгляд, лучшая идея в металлургическом секторе у "Норникеля": это уникальный актив с рентабельностью 44%, генерирующий стабильный денежный поток и делящийся прибылью с акционерами. При этом у компании неплохая диверсификация активов, она примерно в равных долях добывает никель, медь и платину, замечает Бодрова.

"Потенциал роста сохранятся у "Алросы" (компания может увеличить дивидендные выплаты) и "Русала" (на фоне восстановления цен на алюминий компания может вернуться к выплате дивидендов). Из черных металлургов наибольший интерес представляет ММК, по сравнительным показателям он дешевле НЛМК и "Северстали". Если цены на уголь удержатся на текущих высоких уровнях, "Мечел" и "Распадская" могут продолжить начатый рост", — комментирует она.

В то же время Ващенко считает, что ввиду отсутствия инвестиционных идей будут отыгрываться идеи спекулятивные. Лучше рынка могут быть акции ВТБ, "Мегафона", девелоперских компаний, потребительского сектора. "Явных аутсайдеров не будет, но полагаю, что большинство бумаг сырьевого сектора будут корректироваться вслед за "Мечелом". Снижение будет в рамках технической коррекции", — добавляет он.

Среди отдельных акций на 2017 год можно выделить "Интер РАО", "Алросу", ЛСР, а в первые два квартала года интерес инвесторов может сохраниться по отношению к "Мечелу", НЛМК и "Русалу", отмечает Карпунин; консервативные долгосрочные дивидендные истории — это МТС, "Юнипро", "Энел Россия", "Протек".

"Высокие дивиденды по итогам 2016 года могут быть выплачены по многим сетевым энергетическим компаниям, однако по ряду причин это не самые интересные активы, если речь идет о горизонте инвестирования от года и больше", — добавляет он.

В нефтегазовом же секторе при условии сохранения средней цены на нефть Brent выше 40 долларов можно выделить "Газпром нефть", отмечает эксперт.

Здание Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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По мнению Вайсберга, наиболее привлекательными для инвесторов будут отрасли, ориентированные на внутренний спрос — прежде всего, финансовый сектор — и циклические отрасли, такие как транспорт. "Я жду продолжения хорошей динамики в акциях Сбербанка, "Аэрофлота", "Лукойла". Бумаги торговых сетей и телекоммуникационных компаний останутся под давлением", — уточняет он.

Чтобы учесть возможный (хотя и маловероятный) сценарий оживления мировой экономики, в портфель стоит включить умеренную долю акций "второго эшелона", многие из которых оценены с большой скидкой к "голубым фишкам" и при позитивном сценарии способны удвоиться в цене, также делится идеей Головцов.

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