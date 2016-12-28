Кудрин заявил, что стратегия развития РФ до 2024 года будет готова к маю

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин сообщил, что разработка стратегии экономического развития России до 2024 года будет завершена Центром стратегических разработок (ЦСР) к маю 2017 года.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что, по плану ЦСР, разработка ключевых инструментов и дорожных карт по реализации стратегии должна закончиться в апреле 2017 года.

"Стратегия готовится к маю. Пока есть только рабочие материалы", — написал Кудрин в своем микроблоге в Twitter.

По данным газеты, ЦСР предлагает выбирать между повышением налогового перераспределения в 2019 году до 34-35% ВВП и "бюджетной консолидацией" с расходами 31-32% ВВП. Как сообщало издание, в наборе мер — административная реформа "с вовлеченностью лидера", увеличение пенсионного возраста с 2020 года, сокращение за 20 лет социальных и военных расходов в пользу образования и здравоохранения.