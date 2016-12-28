Кемеровский завод "Азот" впервые произвел 1 млн тонн селитры за год

КЕМЕРОВО, 28 дек — РИА Новости. Коллектив цеха по производству аммиачной селитры кемеровского АО "Азот" впервые за свою 35-летнюю историю перешагнул планку в 1 миллион тонн продукции в год, сообщает пресс-служба компании.

"Рекорд, к которому пришел коллектив цеха, — результат созидательного труда нескольких лет, а также стремления к совершенствованию производственного процесса", — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, таких высоких показателей удалось добиться благодаря проведенному капитальному ремонту в цехе, а также модернизации и капремонту в цехе по производству азотной кислоты, в тандеме с которым работает производство аммиачной селитры (в частности, там заменили нитрозный нагнетатель, отремонтировали газотурбинную машину).

По данным "Азота", за 2015 год завод выработал почти 978,5 тысячи тонн аммиачной селитры, что составило 100,4% к уровню 2014 года. С начала текущего года предприятие перешагнуло планку по производству азотной кислоты, выпустив более 800 тысяч тонн продукта, и 1 миллион тонн аммиака, что стало лучшим показателем за последние три года.

По предварительным оценкам, на конец года ожидается выпуск 1,017 миллиона тонн аммиака. В 2017 году "Азот" планирует увеличить выпуск аммиака до 1,092 миллиона тонн, аммиачной селитры – до более 1,05 миллиона тонн.

Кемеровское АО "Азот" входит в пятерку крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира. В состав компании также входит ООО "Ангарский азотно-туковый завод". С декабря 2011 года КАО "Азот" находится под управлением холдинга "Сибирский деловой союз", который в июне 2016 года продал часть акций завода корпорации Aeon Corporation, совладельцу "Новапорта" Роману Троценко.