Силуанов не исключает изменений в бюджете при цене на нефть в $60

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что не исключает изменений параметров федерального бюджета РФ на 2017 год при закреплении цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель.

По его ожиданиям, цены на нефть в 2017 году будут колебаться в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Бюджет РФ на 2017-2019 годы сверстан исходя из цен на нефть в 40 долларов за баррель.

"Мы параметры бюджета пересматриваем, как правило, в весеннюю и осеннюю сессию работы Государственной думы. Это могут быть и точечные поправки, которые могут и не приводить к уточнению параметров бюджета, а могут быть и поправки, которые меняют уровень доходов и расходов бюджета. Тогда готовится новый прогноз, новая оценка стоимости, в том числе новая оценка роста экономики, ВВП, то есть все те показатели, которые влияют на параметры бюджета", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я не исключаю такой возможности (пересмотра параметров — ред.) в следующем году. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Повторюсь, что бюджетная стратегия должна строиться на консервативных оценках. Это наше святое правило финансистов", — отметил Силуанов.