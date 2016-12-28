"Россети" планируют 30 декабря разместить 3,26 млрд акций

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. "Россети" намерены 30 декабря разместить по открытой подписке чуть менее 3,26 миллиарда дополнительных обыкновенных акций, следует из материалов компании.
Цена размещения одной дополнительной акции составляет 1,0424 рубля. При этом отмечается, что в соответствии с законом об акционерных обществах владельцы обыкновенных акций "Россетей" имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций компании в количестве, пропорциональном уже принадлежащему им числу обыкновенных акций.
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря подписал указ об увеличении уставного капитала "Россетей" через допэмиссию. При этом доля РФ в компании не должна стать ниже 87,91%. Глава государства поручил правительству в течение месяца обеспечить проведение допэмиссии. В пресс-службе "Россетей" тогда пояснили, что компания планирует допэмиссии в 2016–2017 годах для получения бюджетных инвестиций в строительство и реконструкцию инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года.
В июне в распоряжении кабмина говорилось, что "Россети" в 2016 году получат из бюджета РФ 3,1 миллиарда рублей в качестве взноса в уставный капитал.
"Россети" — оператор энергосетей в РФ — является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества. Согласно информации на официальном сайте "Россетей", доля РФ в уставном капитале компании сейчас составляет 87,9%.