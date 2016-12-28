"Россети" планируют 30 декабря разместить 3,26 млрд акций

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. "Россети" намерены 30 декабря разместить по открытой подписке чуть менее 3,26 миллиарда дополнительных обыкновенных акций, следует из материалов компании.

Совет директоров "Россетей" на заседании 21 декабря принял решение об увеличении уставного капитала компании на 3,26 миллиарда рублей путем допэмиссии. Компания планировала разместить по открытой подписке около 3,26 миллиарда акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Цена размещения одной дополнительной акции составляет 1,0424 рубля. При этом отмечается, что в соответствии с законом об акционерных обществах владельцы обыкновенных акций "Россетей" имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций компании в количестве, пропорциональном уже принадлежащему им числу обыкновенных акций.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря подписал указ об увеличении уставного капитала "Россетей" через допэмиссию. При этом доля РФ в компании не должна стать ниже 87,91%. Глава государства поручил правительству в течение месяца обеспечить проведение допэмиссии. В пресс-службе "Россетей" тогда пояснили, что компания планирует допэмиссии в 2016–2017 годах для получения бюджетных инвестиций в строительство и реконструкцию инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В июне в распоряжении кабмина говорилось, что "Россети" в 2016 году получат из бюджета РФ 3,1 миллиарда рублей в качестве взноса в уставный капитал.

"Россети" — оператор энергосетей в РФ — является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества. Согласно информации на официальном сайте "Россетей", доля РФ в уставном капитале компании сейчас составляет 87,9%.