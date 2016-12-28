Минфин направил на расходы средства от приватизации части акций "Роснефти"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ уже отправил на запланированные расходы средства, полученные от продажи 19,5% акций "Роснефти", заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Сделка была проведена в конце года, у нас были определенные риски того, что деньги могут поступить в самые последние дни года, и тогда мы не сможем их использовать на расходы, они придут на следующий год. Но все произошло так, как мы спланировали с нашими коллегами из "Роснефти", деньги поступили буквально где-то 16-17 числа (декабря — ред.), мы их успели кассировать и отправили на планируемые расходы", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

Пакет в размере 19,5% акций "Роснефти" был продан консорциуму в составе швейцарского трейдера Glencore и катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. Бюджет в результате сделки получил 710,8 миллиарда рублей (включая допдивиденды от "Роснефтегаза" на 18,5 миллиарда рублей).