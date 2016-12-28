МЕХИКО, 28 дек – РИА Новости. Американская ExxonMobil открыла месторождение газа в Папуа-Новой Гвинее, сообщила компания.

Открытие сделано в 21 километре от газового месторождения Hides. ExxonMobil принадлежит в проекте 42,5%, Oil Search Limited – 37,5%, еще 20% может получить Barracuda Limited при условии одобрения регулятора.

Глубина скважины Muruk-1 составляет более 3 километров, бурение было начато 2 ноября. В настоящее время ведется оценка масштабов открытия.

"Мы впечатлены результатами разведочной скважины Muruk-1, которые подтверждают наличие углеводородов в тех же резервуарах песчаника, что и месторождение Hides, являющееся ресурсной базой СПГ-проекта PNG", — приводятся в сообщении слова президента ExxonMobil Exploration Company Стива Гринли (Steve Greenlee). Американская компания является участником единственного в Новой Гвинее терминала по сжижению газа PNG.

Летом ExxonMobil достигла окончательной договоренности о покупке нефтегазовой компании InterOil Corporation более чем за 2,5 миллиарда долларов. Сделка даст Exxon доступ к ресурсной базе InterOil, включающей шесть лицензий в Папуа-Новой Гвинее, в том числе месторождение Elk-Antelope, которое должно стать ресурсной базой для обсуждаемого Papua СПГ и расширения проекта PNG.

Однако против сделки выступил основатель InterOil Фил Мулачек (Phil Mulacek), который обратился в суд, проиграв в Верховном суде канадской провинции Юкон, но выиграв в апелляционном. В результате условия договора были пересмотрены, а сроки возможного завершения сделки продлены до 31 марта.