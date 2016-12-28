Бумаги российских компаний завершили торги в Лондоне преимущественно ростом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно положительной динамикой, лишь расписки "Лукойла" и TCS Group снизились в цене, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 5,60%, до 6,60 доллара, "Новатэка" — на 2,41%, до 127,50 доллара, "Лукойла" — снизилась на 0,65%, до 55,35 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,29%, до 5 долларов, а "Газпром нефти" — на 0,58%, до 17,20 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличилась на 4,29%, до 2,38 доллара, Сбербанка — на 1,77%, до 11,50 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит Тинькофф банк, опустилась на 0,48%, до 10,45 доллара.

Бумаги "Норникеля" подорожали на 1,23%, до 16,50 доллара, "Северстали" — на 2,39%, до 14,97 доллара. Стоимость расписок НЛМК выросла на 2,50%, до 18,45 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" подскочила на 6,39%, до 42,77 доллара, а "Ленты" — выросла на 0,38%, до 7,95 доллара. Цена бумаг АФК "Система" увеличилась на 2,17%, до 8,93 доллара.