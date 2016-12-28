"Ренова" планирует добывать на месторождении Кумроч 7 тонн золота в год

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости/Прайм. АО "Золото Камчатки" (входит в ГК "Ренова") намерено производить из руд месторождения Кумроч на Камчатке порядка 7 тонн золота в год, сообщил председатель совета директоров компании Игорь Дибцев.

Ранее сообщалось, что производительность ГОКа на Кумроче планируется до 5 тонн золота ежегодно. По данным Минприроды Камчатского края, ГОК на Кумроче должен быть построен до 2023 года.

"Конечно, необходимо немалое количество капитала для развития, но мы можем рассчитывать на поддержку федерального правительства в вопросах развития инфраструктуры. Рентабельность не вызывает опасения", — сказал Дибцев в интервью Nikkei.

По его словам, при строительстве рудника на Кумроче "Золото Камчатки" намерено использовать, в частности, японские технологии и оборудование. "Для обеспечения электроэнергии на освоение рудников мы предполагаем использование передовых разработок Японии по фотовольтаике и ветроэнергетике. Также возможно сотрудничество в таких проектах инфраструктуры, как постройка порта недалеко от места добычи. На данный момент мы также рассматриваем покупку производственного оборудования из Японии, которое сейчас поставляется американскими компаниями", — пояснил он.

Месторождение Кумроч находится в Усть-Камчатском районе Камчатского края. Содержание золота в рудных телах – от 9,5 грамма на тонну до 21,4 грамма на тонну. Запасы месторождения Кумроч по С2 — 30 тонн золота, прогнозные ресурсы P1+P2 — 103 тонны.

АО "Золото Камчатки" является крупнейшим производителем золота в Камчатском крае. Компания владеет 9 лицензиями на разработку золоторудных месторождений региона с общей ресурсной базой свыше 12 млн унций (более 375 тонн) золота. В 2017 году компания намерена сохранить добычу золота на уровне завершающегося года — 5 тонн золота.