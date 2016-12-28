"Ренова" планирует добывать на месторождении Кумроч 7 тонн золота в год

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости/Прайм. АО "Золото Камчатки" (входит в ГК "Ренова") намерено производить из руд месторождения Кумроч на Камчатке порядка 7 тонн золота в год, сообщил председатель совета директоров компании Игорь Дибцев.
"Конечно, необходимо немалое количество капитала для развития, но мы можем рассчитывать на поддержку федерального правительства в вопросах развития инфраструктуры. Рентабельность не вызывает опасения", — сказал Дибцев в интервью Nikkei.
По его словам, при строительстве рудника на Кумроче "Золото Камчатки" намерено использовать, в частности, японские технологии и оборудование. "Для обеспечения электроэнергии на освоение рудников мы предполагаем использование передовых разработок Японии по фотовольтаике и ветроэнергетике. Также возможно сотрудничество в таких проектах инфраструктуры, как постройка порта недалеко от места добычи. На данный момент мы также рассматриваем покупку производственного оборудования из Японии, которое сейчас поставляется американскими компаниями", — пояснил он.
АО "Золото Камчатки" является крупнейшим производителем золота в Камчатском крае. Компания владеет 9 лицензиями на разработку золоторудных месторождений региона с общей ресурсной базой свыше 12 млн унций (более 375 тонн) золота. В 2017 году компания намерена сохранить добычу золота на уровне завершающегося года — 5 тонн золота.