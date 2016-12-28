"Интер РАО" продала активы в Армении группе "Ташир"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Российская группа "Интер РАО" и группа "Ташир" досрочно завершили сделку по продаже активов "Интер РАО" в Армении, в результате ими на 100% владеет "Ташир", говорится в сообщении "Интер РАО".

"Группа "Интер РАО" и группа "Ташир" досрочно завершили третий этап сделки по продаже ЗАО "Электрические сети Армении" и ОАО "Разданская ТЭС". В результате 100% акций обеих компании перешли во владение группы "Ташир", — сказано в сообщении.

Общая сумма сделки по продаже двух компаний составила 33 миллиона долларов. Подписание сделки состоялось осенью 2015 года, по ее условиям группа "Ташир" на первом этапе выкупила по 25% акций электроэнергетических компаний в Армении, а на втором этапе – еще по 25% акций. Оставшиеся доли должны были перейти к новому собственнику до конца 2017 года. Оперативное управление компаниями ЗАО "Электрические сети Армении" и ОАО "Разданская ТЭС" с октября 2015 года осуществляет группа "Ташир".

"Продажа активов в Республике Армения полностью вписывается в стратегию развития группы "Интер РАО", а цена сделки отражает справедливую стоимость данных компаний. И сегодня мы можем констатировать факт: сделка позволила высвободить ресурсы для дальнейшего развития группы "Интер РАО" в России, и при этом ЗАО "Электрические сети Армении" и ОАО "Разданская ТЭС" успешно развиваются под управлением группы "Ташир", — сказал председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук, слова которого приводятся в сообщении.