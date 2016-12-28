Минфин практически полностью исполнил программу внутренних госзаимствований

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ с учетом состоявшихся в среду аукционов практически полностью исполнил программу государственных внутренних заимствований РФ на 2016 год, говорится в сообщении министерства.

"С учетом состоявшихся сегодня двух аукционов программа государственных внутренних заимствований РФ на 2016 года (валовое привлечение — 999,5 миллиарда рублей, чистое привлечение — 500 миллиардов рублей) исполнена практически на 100%. Непривлеченный остаток средств составил 61,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Минфин РФ в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 18 миллиардов рублей при совокупном спросе в 55,79 миллиарда рублей. Общий объем предложения на заключительных в 2016 году аукционах составлял 25 миллиардов рублей, но, исходя из остатка привлечения по программе внутренних заимствований на текущий год, предельный объем привлечения средств по результатам двух аукционов был ограничен суммой в 17,8 миллиарда рублей.

На первом аукционе Минфин в полном объеме разместил ОФЗ серии 26217 с погашением в августе 2021 года на 10 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 97,5762% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,3% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,5762% от номинала, средневзвешенная доходность – 8,3% годовых. Спрос — 33,134 миллиарда рублей.

На втором аукционе министерство разместило ОФЗ 29012 с погашением в ноябре 2022 года на 8,004 миллиарда рублей из 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 102,17% от номинала, доходность по цене отсечения – 10,5% годовых. Средневзвешенная цена составила 102,2557% от номинала, средневзвешенная доходность – 10,48% годовых. Спрос — 22,657 миллиарда рублей.