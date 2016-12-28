РСХБ осуществит выплаты вкладчикам Межрегионального клирингового банка

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Выплаты вкладчикам Межрегионального клирингового банка, у которого ЦБ РФ с 22 декабря отозвал лицензию, осуществит Россельхозбанк (РСХБ), сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка начнутся 12 января 2017 года.

"АСВ сообщает, что АО "Россельхозбанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, КБ "Межрегиональный клиринговый банк", говорится в сообщении агентства.

По данным ЦБ, Межрегиональный клиринговый банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган. Также регулятор отметил наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В банк назначена временная администрация.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 декабря 2016 года занимал 487-е место в банковской системе РФ.