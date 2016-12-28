Россия увеличила сбор зерна до 119,1 миллиона тонн за год

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Аграрии России по итогам 2016 года собрали 119,1 миллиона тонн зерна в чистом весе, сообщает Росстат.

Таким образом, сбор зерна вырос на 13,6%. В 2015 году в России было собрано 104,8 миллиона тонн зерна.

По данным службы статистики, сбор пшеницы в этом году вырос на 18,6% — до 73,3 миллиона тонн с 61,8 миллиона тонн в прошлом году.

Сбор кукурузы на зерно вырос на 4,5% — до 13,8 с 13,2 миллиона тонн, сбор ячменя – на 2,7%, до 17,98 с 17,5 миллиона тонн. Гречихи было собрано почти на 38% больше — 1,187 миллиона тонн (в 2015 году — 861 тысяча тонн). Овса собрали 4,7 миллиона тонн, что на 200 тысяч тонн больше прошлого года.

Сбор семян подсолнечника вырос на 15% — до 10,6 миллиона тонн с 9,2 миллиона тонн в 2015 году.