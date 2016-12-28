Усманов не видит смысла в объединении операторов "большой тройки"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Основной акционер "Мегафона" Алишер Усманов (USM Holdings бизнесмена владеет 56,32% оператора) не видит смысла в объединении операторов "большой тройки", сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Здесь консолидация должна иметь какие-то границы, если объединятся все, то конкуренции не будет. Это уже стагнация, скорее. Я не вижу сейчас смысла объединяться…. Есть три крупных игрока и один, который крупнеет на глазах (Tele2 — ред.). Я думаю, что какая-то конфигурация с этой четвертой (компанией — ред) будет", — сказал Усманов.

Он отметил, что в ближайшем будущем функции операторов будут меняться. "Мы, например, предвидим это в союзе с интернет-ресурсами, кто-то, наверное, по-другому видит", — пояснил бизнесмен. Между тем, тема объединения инфраструктуры, по его словам, имеет право на жизнь. "Мы сегодня изучаем этот вопрос", — отметил Усманов.

Ранее газета "Ведомости" писала, что в конце 2015 года представители акционеров "Т2 РТК холдинга" (бренд Tele2, принадлежит "Ростелекому", ВТБ, банку "Россия", СОГАЗу и Алексею Мордашову) и "Вымпелкома" (принадлежит Vimpelcom Ltd., основной бенефициар — "Альфа-групп") обсуждали возможность объединения двух операторов. Все собеседники "Ведомостей" подчеркивали, что разговор был предварительный и непосредственных результатов не имел. Позже тогда еще занимавший пост гендиректора "Вымпелкома" Михаил Слободин заявил, что консолидация на рынке мобильной связи РФ маловероятна.

Рейтинговое агентство Fitch ранее прогнозировало, что в ближайшие 2–4 года телекоммуникационный рынок России ожидает консолидация: из четырех сотовых операторов (МТС, "Мегафон", "Вымпелком", "Теlе2") останутся три.

В декабре 2014 года "Вымпелком" и МТС договорились, что семь лет будут совместно строить и эксплуатировать сети мобильной связи четвертого поколения (LTE) в 36 регионах. Позже стало известно, что помимо сетей операторы будут вместе использовать еще и частоты для LTE в 31 регионах РФ. В ноябре 2016 года стороны сообщили, что приступили к объединению частот. О похожем сотрудничестве объявили в январе 2016 года "Вымпелком" и "Мегафон". Они договорились совместными усилиями построить в 10 регионах более 1300 базовых станций LTE.